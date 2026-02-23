避免去年壅塞重演…衛福部投16億救急診成績揭曉 初二就醫較去年降27%

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今年春節假期長達9天，為避免重演去年年初醫院急診壅塞情形，衛福部今年針對醫院急診制定每日動態監測7大指標，隨時掌握急診收治病人情形適時的調度，降低急診壅塞。急診室示意圖，非新聞當事人。本報資料照片。
今年春節假期長達9天，為避免重演去年急診壅塞情形重演，衛福部今年祭出16億元鼓勵醫療院所於九天長假提供醫療服務。衛福部醫事司監測資料顯示，今年過年期間急診就診人次高峰為初二的3萬3082人次，較去年同日4萬5384人次，下降27%。過年期間醫院等待住院人數，為初五達高峰1000人次，較去年1719人次，降幅達41%。

個別醫院分析，台大、林口長庚等待住院人數大部分約50人，初五略為上升，但未出現待床超過百床醫院，相較去年台大、林口長庚約80至100人，下降許多。一旦急診待床超過50床的醫院，將啟動衛生局提醒其急診收住院的占率，而急救責任醫院的急診就醫人數高峰為初二，加護病床空床數1816床，較去年1465增加23%。

衛福部醫事司簡任技正卓琍萍說，今年春節期間，醫院急診患者減少，主要是患者分流達到明顯效果，包括流感患者減少，且隨著西醫診所開診率自往年的3%，提高至今年的7至9％，而周日及國定假日輕急症中心（UCC）開診收治輕症患者，也能緩解急診就醫人次。

去年醫院急診壅塞發生在過年後一至二周，衛福部應如何因應？卓琍萍說，確實恢復上班後，醫院急診患者恐會增加，衛福部長石崇良已指示，相關監測指標將持續監測至3月1日，隨時注意急診就醫人次及收治住院情形的變化。

衛福部表示，春節期間流感患者減少，且西醫診所開診率提高、周日及國定假日輕急症中心（UCC）也開診收治患者，均緩解急診就醫人次。

衛福部表示，春節期間醫療服務4大策略，包括提早因應、患者分流、擴充量能、強化區域聯防。衛福部在春節前訪視、分析去年急診壅塞醫院的情形，制定急診每日動態監測7大指標，並舉行3次會議向醫院及衛生局說明，自今年1月底先請醫院填寫，再請地方衛生局進行督導、強化，並落實調度機制。

於今年1月12日起執行醫院每日回報指標，1月16日與22縣市衛生局及全國205家急救責任醫院針對填報指標情形進行會議溝通，督導地方衛生局提早強化監控機制，落實調度機制。

今年針對醫院急診制定每日動態監測7大指標，包括急診每日等待住院人數、急診轉住院暫留急診時間超過48小時案件比率、檢傷一級病人及完成急診重大疾病照護病人進入加護病房小於6小時之比率、急診待床人數占留觀床之比率、急性一般病床可收治病人床數比率、急診轉住院占全院住院比率及特別門診開診診次等。

急診醫學會曾於去年2月指出，「急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度」，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，並對病人安全與醫療品質造成嚴重影響，建請政府機關正視並採取有效措施。

衛福部醫事司統計，春節期間每日動態監測7大指標，過年期間醫院等待住院人數，為初五達高峰1000人次，較去年1719人次下降 41%。圖／衛福部提供
衛福部醫事司統計，春節期間每日動態監測7大指標，一旦發現急診待床超過50床醫院，將啟動衛生局提醒其急診收住院的占率，急救責任醫院的急診就醫人數高峰為初二，加護病床空床數1816床，較去年1465增加23%。圖／衛福部提供
衛福部醫事司統計，春節期間每日動態監測7大指標，過年期間急診就診人次高峰為初二的3萬3082人次，較去年 同日4萬5384人次下降27%。圖／衛福部提供
