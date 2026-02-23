彰化春節通報4起疑似諾羅群聚 社交活動成隱形傳染源
春節9天連假結束，今天恢復正常上班、上課。彰化縣衛生局統計，今年2月14日至22日春節期間累計疑似諾羅病毒群聚通報有4件，較去年春節連假7件減少，顯示今年過年期間疫情未明顯增加。去年全年疑似諾羅腹瀉群聚案則有51件。
彰化衛生局長葉彥伯指出，諾羅病毒具有明顯季節趨勢，通常在秋冬較多，春節期間的群聚，多與聚餐、旅遊等社交活動頻繁有關。
衛生局說，諾羅病毒典型症狀以嘔吐最為常見，約9成以上患者會出現，發病急、恢復也快，潛伏期約1天；一般食物中毒多在24小時內出現症狀。疑似食因性傳染病案件，多由醫院急門診、學校及特定機構、旅遊團等管道通報。
衛生局也提醒，諾羅病毒在環境中存活力強，可透過多重途徑傳播，除食物遭污染、廚師感染後接觸食材外，也可能經由餐廳公共區域、廁所接觸或飛沫間接傳染。餐飲業者應加強環境清潔與消毒，民眾也應落實手部衛生，以降低感染風險。
