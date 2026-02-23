台北天文館「3月3日月全食」親子營 2/24報名

快訊

中央社／ 台北23日電

元宵節罕見月全食，台北天文館今天表示，將以「3月3日月全食」主題，在2月27、28日各舉辦 1個梯次的親子營，每梯次130個名額，2月24日上午9時起開放網路報名，額滿為止。

元宵節罕見紅月亮、血月，即月全食，台北市立天文科學教育館發布舉辦「3月3日月全食」親子營的報名資訊，且為鼓勵更多家庭參與，每梯次特別增設10個名額予北市低收入戶親子免費參加，可洽專線02-28314551，分機202或211。

台北天文館說明，親子營將透過展示場的導覽方式，引領親子了解月全食及相關新知，並透過日月食動手做（DIY）來瞭解月食成因；最後有獎問答活動有機會獲得天文館獨家禮物。

親子 月全食 元宵節

