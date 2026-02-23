快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天仍是好天氣，全台不少地方氣溫都超過30度。聯合報系資料照片
今天仍是好天氣，全台不少地方氣溫都超過30度。聯合報系資料照片

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時有32.9度，台南曾文下午14時17分有32度；新北三峽中午12時50分也有31.8度。包括台南、高雄、屏東、南投及新北多地都超過30度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」稍早指出，北台灣整體比昨天更暖了。有的民眾在臉書粉專回應指出，高雄真的熱，但台東很涼。也有民眾回說：「可怕的夏天要來了嗎？」

今天開工，全台多地都暖洋洋，高溫逾30度。擷取自中央氣象署網站
今天開工，全台多地都暖洋洋，高溫逾30度。擷取自中央氣象署網站

台南 新北 屏東

延伸閱讀

泰博科技工會陳抗反資方打壓 新北：將查證

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

開工不憂鬱！228連假追櫻去，新北「2大櫻花步道」把握花期出遊

相關新聞

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

過年國旅日均73萬人次成長109% 交長陳世凱高喊：新春開紅盤

過年9天連假結束，新春開工之際，交通部今舉辦「交通部115年新春團拜」，交通部長陳世凱表示，連假期間因天氣好，出遊人數多...

9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

春節9天連假結束，今天恢復正常上班、上課。衛福部疾管署公布，連假最後一天醫院急診類流感就診2422人次，較前一日2348...

阿里山林鐵3月2日實施訂票立即付款 遏止虛占座位提升搭乘率

阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，自今年3月2日起，網路訂票系統將從現行2日內付款改為「訂票立即付款」新制。林鐵處表示...

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

開工日空汙爆表 金門橘色提醒、馬祖紅色警戒

受東亞境外沙塵南下影響，加上福建沿海地區擴散條件不佳，雙重環境因素疊加，本周金門、馬祖空氣品質波動明顯。依環境部監測與氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。