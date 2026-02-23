2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？
今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時有32.9度，台南曾文下午14時17分有32度；新北三峽中午12時50分也有31.8度。包括台南、高雄、屏東、南投及新北多地都超過30度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」稍早指出，北台灣整體比昨天更暖了。有的民眾在臉書粉專回應指出，高雄真的熱，但台東很涼。也有民眾回說：「可怕的夏天要來了嗎？」
