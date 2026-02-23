快訊

開工日空汙爆表 金門橘色提醒、馬祖紅色警戒

聯合報／ 記者蔡家蓁／連線即時報導
金門這兩天持續受偏東風影響，白天隨氣溫上升，垂直擴散條件略有改善，但晚間熱力作用減弱後，仍須留意污染物累積情形，空氣品質為橘色提醒。記者蔡家蓁／攝影
受東亞境外沙塵南下影響，加上福建沿海地區擴散條件不佳，雙重環境因素疊加，本周金門馬祖空氣品質波動明顯。依環境部監測與氣象資料顯示，22日至24日汙染物易累積，空品指標達「橘色提醒」以上等級機率升高，其中馬祖今天上午一度達「紅色警示」，對所有族群均屬不健康，提醒民眾應避免長時間或劇烈戶外活動，並配戴口罩。

根據環境部空氣品質監測顯示，今天上午大陸沿海地區汙染物濃度偏高，台灣受海峽汙染物傳輸影響，加上環境風場為東南風至偏東風，在地形效應下，清晨至上午水平與垂直擴散條件均不理想，汙染物不易排散，導致濃度快速累積，馬祖上午7點AQI已達175紅色警戒，上午9點，AQI指標已達184，汙染濃度持續偏高。

連江縣環資局指出，紅色警示代表空氣品質對所有族群皆有健康風險，提醒民眾避免長時間或劇烈戶外活動，外出務必配戴口罩；學校亦可視情況調整戶外課程。呼吸道及心血管疾病患者、孩童與長者更應減少外出，留在室內並關閉門窗。

金門縣環保局也表示，今日持續受偏東風影響，白天隨氣溫上升，垂直擴散條件略有改善，但晚間熱力作用減弱後，仍須留意汙染物累積情形，金門、澎湖為橘色提醒，馬祖維持紅色警示。

明日風場轉為東南風，西半部位於背風側，清晨至上午水平及垂直擴散條件再度轉差，汙染物易累積，並可能伴隨低雲或局部霧影響能見度，雲嘉南、高屏及金門、馬祖均為橘色提醒等級。

要等到25日鋒面通過，新一波東北季風再報到，東亞沙塵影響可望逐漸好轉，請隨時關注環境部未來三日空品預報及環境部即時空品資訊，請留意金門縣戶外空氣品質，提醒鄉親、返鄉過年鄉親、蒞金遊客等，外出活動時做好個人防護措施。

本周金門、馬祖空氣品質波動明顯，依環境部監測與氣象資料顯示，馬祖今天上午一度達「紅色警示」，對所有族群均屬不健康，提醒民眾應避免長時間或劇烈戶外活動，並配戴口罩。圖／連江縣政府提供
