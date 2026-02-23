9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

春節9天連假結束，今天恢復正常上班、上課。衛福部疾管署公布，連假最後一天醫院急診類流感就診2422人次，較前一日2348人次，上升3.2%；腹瀉急診就診2402人次，也較前一日2338人次上升2.7%。疾管署發言人林明誠說，近幾日觀察，腹瀉就醫人次增加，提醒民眾恢復上班後應提高警覺。

疾管署統計，昨天是農曆大年初六，連假最後一天醫院急診類流感就診2422人次，較前一日2348人次，上升3.2%，但與近3年同農曆日比較，較2025年同期3623人次下降33.1%，較2024年2592人次下降6.6%，較2023年1793人次上升35.1%。

腹瀉急診就診2402人次，較前一日2338人次上升2.7%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期3869人次下降37.9%，較2024年1195人次上升101%，較2023年1243人次上升93.2%。

林明誠說，腹瀉疫情門急診就診人次從今年第一周就慢慢攀升，過年期間雖因多數門診休診影響監測數值，但腹瀉仍應提高警覺，留意日常生活中的各項防治作為，包括熟食避免交叉汙染、用肥皂正確洗手、利用稀釋漂白水消毒環境和衣物。

至於，流感疫情方面，林明誠昨表示，春節期間社區A型流感疫情逐漸下降，但B型流感持續上升，預估周二每周疫情說明時，B型流感就會超過A型流感，但B型流感是否會出現一波疫情，仍需觀察。今年流感疫苗接種率高，有效防範流感疫情，尤其是大家關注的新變異K分支病毒株，於去年7月已進入台灣，雖然8、9月疫情有上升趨勢，但10月開打疫苗後，疫情隨之趨緩。

林明誠指出，目前B型流感疫情上升，但目前疫苗還有保護作用，如今流感疫苗還有8萬多劑，建議年長者、幼童、免疫力不佳、重症患者等，仍應踴躍接種，並呼籲勤洗手、戴口罩、少去人潮群聚場所。即便往後流感疫苗用罄，目前抗病毒藥物擴大使用對象至2月28日止，未來應不會再延長了。

至於，呼吸道疾病方面，還需注意麻疹及百日咳。林明誠指出，國內麻疹、百日咳疫苗涵蓋率高，不至於出現大規模流行，但民眾出國仍有感染風險，包括歐美、越南的麻疹疫情，及日本、南韓、中國、澳洲等的百日咳疫情，出國民眾仍需多加注意。

針對全球近期要留意的境外移入傳染病，包括東南亞的登革熱、屈公病、麻疹，及東北亞、中國的流感、諾羅、百日咳、歐美的麻疹、非洲的瘧疾與寄生蟲等疫情，疾管署呼籲，國人應注意身體健康狀況、就醫、主動告知旅遊史。