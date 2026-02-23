機器臂手術結合3D解析影像、仿人類手腕關節 台大醫院累積逾9000例

台大醫院自2011年引進首部達文西機器手臂輔助手術系統，截至目前，台大醫院總院、台大癌醫中心、新竹台大分院及台大雲林分院，累積完成超過9000例機器臂輔助手術。台大醫院日前與直覺股份有限公司台灣分公司（Intuitive Taiwan Branch）續簽合作備忘錄（MOU），進一步深化雙方長期合作關係。

簽署儀式由台大院長余忠仁與直覺公司亞太區資深副總裁葛嵐（Glenn Vavoso）代表雙方完成，象徵台大醫院持續以國際合作推動高階醫療技術發展的重要里程碑。

余忠仁表示，透過與直覺公司的深度合作，不僅能持續提升臨床照護品質，更能系統性培育外科專業人才，推動高階醫療技術研究。本次續簽合作備忘錄，將進一步強化雙方在臨床服務優化、學術研究發展及醫學教育推廣等面向的合作，共同為提升病患的醫療照護品質而努力。

台大醫院泌尿部主任暨機器人及創新手術中心（CRIS）主任闕士傑指出，機器臂手術結合3D高解析影像、仿人類手腕關節設計的手術器械及精密穩定的操作系統，能顯著提升手術精準度，減少出血量、降低術後併發症並縮短住院時間，有助病患更快恢復日常生活。

台大醫院於2025年8月10日正式成立「機器人及創新手術中心」（Center for Robotic and Innovative Surgery, CRIS），整合跨科部資源、推動臨床創新並建立完整教育訓練體系，讓台灣外科醫師在國內即可接受世界級專業訓練，引領台灣進入新一代的智慧手術時代。

目前台大醫院已累積完成超過9000例機器臂輔助手術，手術領域涵蓋泌尿科、婦科、肝膽及一般外科、心臟外科、胸腔外科、大腸直腸外科、小兒外科、耳鼻喉頭頸外科、口腔及整型外科等多個專科，展現跨科部全面發展的臨床實力。

余忠仁指出，台大將持續優化手術室流程與資源配置，縮短病患等候時間，並透過數位化管理工具強化跨科部整合效能，使更多有需求的病患能儘快受惠於先進的微創手術選項。透過續簽合作備忘錄，雙方將共同推動臨床與學術研究，強化機器臂手術研究領導地位。 台大醫院在機器臂手術領域深耕多年，迄今已累積完成超過9000例機器臂輔助手術，領域涵蓋多個專科。圖／台大醫院提供