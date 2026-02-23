過年國旅日均73萬人次成長109% 交長陳世凱高喊：新春開紅盤

過年9天連假結束，新春開工之際，交通部今舉辦「交通部115年新春團拜」，交通部長陳世凱表示，連假期間因天氣好，出遊人數多，加總風景區、國家主題樂園人次，從去年的平均每日35萬人次，到今年達73萬人次，成長幅度達109％，「今年國旅新春開紅盤」。

陳世凱今主持「交通部115年新春團拜」致詞時說，習俗上是開工祝福，但交通隊沒有停工過，就沒有特別開工，今天就是新春祝福。

針對過年期間疏運表現，陳世凱說，今年過年疏運順利，民眾滿意度高，除感謝交通部3位次長前往高公路局、軌道前進指揮所、港口及機場巡視外，也要感謝第一線工作人員的辛勞。

陳世凱指出，今年春節期間疏運量大，軌道運輸達900萬人次，桃園機場於過年期間，2月14日疏運人次高達16.9萬，創下台灣機場有史以來的紀錄，一舉超過疫情前的人次，昨（22日）桃園機場疏運人次也達16.2萬，打平疫情前最高紀錄。

國旅部分，陳世凱表示，台灣不管國內外旅遊都興旺，桃園機場疏運表現可圈可點，民航局及航港局雖在過年期間碰上大霧等天候問題，但也很快準備疏運計畫，讓民眾在春節收假時都能順利返回崗位。

陳世凱進一步指出，氣象署讓民眾精準掌握天氣狀況，加上今年春節期間天氣好，國旅狀況佳，針對國家風景區、主題樂園等加總起來，平均每日出遊人次，從去年35萬人次到今年的73萬人次，成長幅度達109％，在所有國人努力、加上經濟狀況很好，「今年新春開紅盤」，國內外旅遊昌旺。

陳世凱說，過年期間他自己搭高鐵來回，也自行開車走高速公路台中至台北兩趟，感受到景區很昌旺，今年年假特性為假期長、經濟狀況好，民眾「遊興高」，整體國道疏運量相當大，雖然有預先準備充足的公共運輸量能，但很多民眾還是喜歡開車，國道體感上較擁擠，所幸疏運時間都沒有拖很長，感謝所有第一線交通人員努力。

根據觀光署統計，春節初一至初六全台國家風景區湧入387萬1887人次，平均每日達64萬5314人次出遊，比去年每日平均28萬6765人次成長約125%，為去年的2.25倍，尤其大年初三全台國家風景區單日達84萬3096人次，創下今年春節最高峰。

觀光署指出，今年春節期間氣候宜人，出遊熱潮集中在初一至初四，4天就累積超過298萬人次，超過初一至初六人潮三分之二，即使到了初六收假日，全台仍有30萬人次出遊，顯示國人規畫旅遊更有彈性。

觀光署分析，從區域來看，山海景區同步升溫，阿里山、東北角、北海岸、日月潭、雲嘉南等熱門風景區人潮明顯增加，不少旅客選擇登山步道、海岸景觀與老街聚落走春。

另外，親子族群喜愛的主題樂園也展現穩定人氣，初一至初六入園人次達52萬6372人次，日平均達8萬7729人次，較去年成長約32%，初三、初四單日皆突破10萬人次。 交通部長陳世凱今主持「交通部115年新春團拜」。記者胡瑞玲／攝影