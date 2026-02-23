年後開學注意諾羅、腸病毒 疾管署籲勤洗手防範
衛福部疾管署統計，昨天類流感及腹瀉急診就診人次，都較前一日上升約3%。疾管署提醒，過年後開學易發生諾羅、腸病毒疫情，而流感部分，B流可能超車A流，籲民眾勤洗手防範。
衛生福利部疾病管制署統計，昨天類流感急診就診約2400人次，較前一日上升3.2%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期下降33.1%，較2024年同期下降6.6%，較2023年同期上升35.1%。
腹瀉急診就診人次部分，疾管署統計，昨天也是約2400人次，較前一日上升2.7%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期下降37.9%，較2024年同期上升101%，較2023年同期上升93.2%。
疾管署發言人林明誠向媒體說明，過年後有3種傳染病疫情需要擔心，第一個是諾羅病毒，往年開學後會發生群聚疫情，造成個案數增加。此外，腸病毒疫情也恐在開學後上升，疾管署將拉高警報，稽查學校、幼托中心等易發生群聚等設施，注意是否進入流行。
在流感部分，林明誠指出，根據疾管署監測，過年期間社區呼吸道病毒中，B流占比上升，A流反而下降，這1、2週B流就會漸漸趕過A流，成為主要流行病毒，造成重複感染可能。
林明誠提醒，今年因衛福部補助新台幣16億元獎勵基層醫療院所開診，疾管署也鼓勵設立春節傳染病特別門診，讓民眾就醫比較方便，也不用擠在急診，今年急診壅塞情況就沒有像往年那麼讓人困擾。
因應可能上升的疫情，林明誠表示，諾羅病毒與腸病毒都無法用酒精殺死，呼籲民眾記得用肥皂洗手，可一次防範多種傳染病；而老人家及幼童等免疫力低下族群，到人多場所還是要戴口罩。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。