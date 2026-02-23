年後開學注意諾羅、腸病毒　疾管署籲勤洗手防範

衛福部疾管署統計，昨天類流感及腹瀉急診就診人次，都較前一日上升約3%。疾管署提醒，過年後開學易發生諾羅、腸病毒疫情，而流感部分，B流可能超車A流，籲民眾勤洗手防範。

衛生福利部疾病管制署統計，昨天類流感急診就診約2400人次，較前一日上升3.2%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期下降33.1%，較2024年同期下降6.6%，較2023年同期上升35.1%。

腹瀉急診就診人次部分，疾管署統計，昨天也是約2400人次，較前一日上升2.7%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期下降37.9%，較2024年同期上升101%，較2023年同期上升93.2%。

疾管署發言人林明誠向媒體說明，過年後有3種傳染病疫情需要擔心，第一個是諾羅病毒，往年開學後會發生群聚疫情，造成個案數增加。此外，腸病毒疫情也恐在開學後上升，疾管署將拉高警報，稽查學校、幼托中心等易發生群聚等設施，注意是否進入流行。

在流感部分，林明誠指出，根據疾管署監測，過年期間社區呼吸道病毒中，B流占比上升，A流反而下降，這1、2週B流就會漸漸趕過A流，成為主要流行病毒，造成重複感染可能。

林明誠提醒，今年因衛福部補助新台幣16億元獎勵基層醫療院所開診，疾管署也鼓勵設立春節傳染病特別門診，讓民眾就醫比較方便，也不用擠在急診，今年急診壅塞情況就沒有像往年那麼讓人困擾。

因應可能上升的疫情，林明誠表示，諾羅病毒與腸病毒都無法用酒精殺死，呼籲民眾記得用肥皂洗手，可一次防範多種傳染病；而老人家及幼童等免疫力低下族群，到人多場所還是要戴口罩。