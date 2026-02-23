快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

批公司惡劣手段管理 生醫泰博科技工會新北市府前陳情

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
生醫公司泰博科技爆發勞資爭議，工會今天到新北市府前陳情，要求新北市府依法凍結泰博移工名額。記者葉德正／攝影
生醫公司泰博科技爆發勞資爭議，工會今天到新北市府前陳情，要求新北市府依法凍結泰博移工名額。記者葉德正／攝影

生醫公司泰博科技爆發勞資爭議，工會今天到新北市府前陳情，要求新北市府依法凍結泰博移工名額、被開除幹部應盡數復職並依法提供補償、資方立即退還違法濫收費用、停止打壓工會與停止動員資方傀儡來取代工會。新北市勞工局派員接下陳情並承諾全力捍衛勞工合法權益。

工會指出，泰博科技是間在疫情期間，以血氧儀、快篩試劑等醫療器材獲得巨額利潤的公司，但泰博科技引進移工為其生產降低成本的同時，卻長期濫收費用、以惡劣的手段管理移工。

工會說，泰博科技企業工會半年前正式成立，期望扭轉極不人道的宿舍管理規定、懷孕歧視條款，希冀更完整的勞權保障，工會已四次前往勞動部抗議，經歷無數調解會議、勞動部裁決，才使得公司修正部分的不當管理規定與涉及懷孕歧視的條款。

工會說，資方的囂張氣焰卻愈發增長，不僅違法開除工會幹部、指派員工入會、開設假工會粉專混淆視聽，企圖滲透工會與消滅工會自主權，泰博資方的舉措，完全無視工會法與主管機關規定。

工會說，無論本勞還是移工，泰博工會從不排斥任何身分的勞工夥伴加入工會，泰博資方卻教唆本勞與移工的對立，意圖讓移工與本勞分化，藉移工壓低本勞待遇、藉本勞打壓移工。

工會指出，今日泰博能用如此囂張的氣焰踐踏工會自主權、無視主管機關的懲處，未來會有更多惡質資方有樣學樣，透過一樣的手段來施壓工會，因此要求新北市政府，應同樣拿出強硬的態度來捍衛勞權、凍結泰博繼續引進移工。

新北市勞工局勞資關係科長蕭慧敏今天出面接下陳情書，她指出，泰博公司在不當勞動行為裁決期間解雇所有工會幹部，有高度違法之虞，未來查證屬實將重罰。勞工局將提供涉訟相關補助，協助工會幹部維護權益。

勞工局說，凍結泰博公司移工名額部分，屬中央勞動部權責，但泰博公司現階段如欲再申請聘僱移工，勞工局將不予核發「無違反勞工法令證明書」，全力捍衛勞工的合法權益。

至於泰博工會關心由資方動員其他勞工加入工會，全面改選工會幹部，涉及危害工會自主權的部分，蕭慧敏說，日前雖有接獲來文函報更新所有幹部名單，但因來文未蓋有原先工會留存的圖記，若無法補正，勞工局均不予承認。

泰博公司回應，公司聘雇外籍移工近20年，從未因結婚或懷孕而警告、解雇或遣返員工，有關桃園市政府勞動局裁罰案，是因工會提供不實文件所致，已依法提出申訴。

至於宿舍管理規定，宿舍為多人共同居住空間，基於安全與秩序考量訂有管理規範，並無強迫勞動情事；而續約收費指控，公司從未向移工收取續簽第二份勞動契約任何費用。

泰博也說，關於禁止集會或罷工指控，公司不會干涉移工的小團體聚會、抗議或罷工的事。

移工 勞工局

延伸閱讀

不滿向妻造謠「有小三」 移工潑汽油縱火燒死同鄉！判15年定讞

四公股投信合併 工會阻力小

防高中生誤入打工陷阱 勞動部舞台劇增防詐情節

紅白小湯圓PK印尼椰絲球！桃市副市長初二與移工媽咪「甜點外交」

相關新聞

過年國旅日均73萬人次成長109% 交長陳世凱高喊：新春開紅盤

過年9天連假結束，新春開工之際，交通部今舉辦「交通部115年新春團拜」，交通部長陳世凱表示，連假期間因天氣好，出遊人數多...

今天白天破30度…但冬衣還不能收！粉專：3月恐還有冷氣團

最近天氣很熱，中南部白天甚至30度，不少人都穿短袖了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，冬衣還不能收。

要變天下雨了！賈新興：周三起到3月上旬水氣多 228連假全台有雨

9天年假放完今天上班，周五起又有3天228連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

年節壓力大… 精神醫院急診 就醫患者不降反增

春節九天連假，類流感及腹瀉等疫情趨緩，但精神醫院急診就醫人次卻不降反增，衛福部桃園療養院急診從小年夜前一天至初五累計一○...

凌晨2：34 新北坪林區規模4.0地震 最大震度汐止2級

02月23日凌晨2時34分，新北市坪林區發生芮氏規模4.0地震，震源深度約77公里，最大震度2級，涉及數縣市有感。

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。