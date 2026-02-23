轎車逆向違停轉角4天慘遭噴漆！網一片叫好 警提醒：已觸法

停放車輛時，應注意停放位置是否妥當，以免造成他人困擾。一名網友發文，曬出一輛自小客車違停在路口轉角的照片，車輛後側被人噴上「別停」的紅漆字樣，引來網友一片叫好。但一名派出所所長提醒，如發現類似情況應報警，不要擅自噴漆，以免觸法。

一名網友近日在Threads發文，他PO出一輛轎車違停在馬路路口轉角的照片，表示此車輛已經逆向停在此處4天了，直到今天，後備箱的位置被不明人士用紅漆噴上「別停」二字。

照片曝光，不少網友紛紛稱讚「噴得好」，「法律上不可取，行為上不可取，道德上不可取，心情上，爽」、「向正義魔人致敬，活該亂停啊」、「舒服」、「被噴漆，好療癒啊」、「爽啦，報應不是遲到，只是晚到」、「看到這畫面，頓時心情好很多」。

但也有網友認為遇到此情況應要報警，而不是噴漆，「叫警察開單就好了，噴漆是毀損罪哦，會被起訴的」、「這可以報警強制拖吊」、「違停該罰就要罰，但噴漆這樣的行為也是不對，人家車主可以告毀損」。

對此，當地派出所所長留言回應，員警發現車輛被噴漆後聯繫了車主，車主說因為除夕夜車輛故障才會暫放在該處，目前已經將車移到修配廠，車主對車輛毁損部分暫不提告，違停的部分也會以《道路交通管理處罰條例》第56條第1項規定依法舉發。所長最後也提醒民眾，遇到違停車輛應要報警處理，切勿對車輛做出噴漆等毀損行為，避免觸法。

根據《社會秩序維護法》第90條第2款規定，未經許可張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，處三千元以下罰鍰或申誡。