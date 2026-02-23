快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

聽新聞
0:00 / 0:00

轎車逆向違停轉角4天慘遭噴漆！網一片叫好 警提醒：已觸法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出轎車違停在路口轉角的照片，車輛後側被人噴上「別停」的紅漆字樣。示意圖，非文中當事車輛。 圖／ingimage
一名網友貼出轎車違停在路口轉角的照片，車輛後側被人噴上「別停」的紅漆字樣。示意圖，非文中當事車輛。 圖／ingimage

停放車輛時，應注意停放位置是否妥當，以免造成他人困擾。一名網友發文，曬出一輛自小客車違停在路口轉角的照片，車輛後側被人噴上「別停」的紅漆字樣，引來網友一片叫好。但一名派出所所長提醒，如發現類似情況應報警，不要擅自噴漆，以免觸法。

一名網友近日在Threads發文，他PO出一輛轎車違停在馬路路口轉角的照片，表示此車輛已經逆向停在此處4天了，直到今天，後備箱的位置被不明人士用紅漆噴上「別停」二字。

照片曝光，不少網友紛紛稱讚「噴得好」，「法律上不可取，行為上不可取，道德上不可取，心情上，爽」、「向正義魔人致敬，活該亂停啊」、「舒服」、「被噴漆，好療癒啊」、「爽啦，報應不是遲到，只是晚到」、「看到這畫面，頓時心情好很多」。

但也有網友認為遇到此情況應要報警，而不是噴漆，「叫警察開單就好了，噴漆是毀損罪哦，會被起訴的」、「這可以報警強制拖吊」、「違停該罰就要罰，但噴漆這樣的行為也是不對，人家車主可以告毀損」。

對此，當地派出所所長留言回應，員警發現車輛被噴漆後聯繫了車主，車主說因為除夕夜車輛故障才會暫放在該處，目前已經將車移到修配廠，車主對車輛毁損部分暫不提告，違停的部分也會以《道路交通管理處罰條例》第56條第1項規定依法舉發。所長最後也提醒民眾，遇到違停車輛應要報警處理，切勿對車輛做出噴漆等毀損行為，避免觸法。

根據《社會秩序維護法》第90條第2款規定，未經許可張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，處三千元以下罰鍰或申誡。

違停 警察 交通違規 逆向

延伸閱讀

吃鼎泰豐不想排隊？ 內行點名北部這2間分店：幾乎不用等

南韓1品牌真皮鞋「走兩萬步都不痛」 妹子讚：後悔沒多買

飛日本比國旅便宜？他查櫻花季住1晚4千喊貴 網搖頭：台灣要破萬

逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

相關新聞

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

過年國旅日均73萬人次成長109% 交長陳世凱高喊：新春開紅盤

過年9天連假結束，新春開工之際，交通部今舉辦「交通部115年新春團拜」，交通部長陳世凱表示，連假期間因天氣好，出遊人數多...

9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

春節9天連假結束，今天恢復正常上班、上課。衛福部疾管署公布，連假最後一天醫院急診類流感就診2422人次，較前一日2348...

阿里山林鐵3月2日實施訂票立即付款 遏止虛占座位提升搭乘率

阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，自今年3月2日起，網路訂票系統將從現行2日內付款改為「訂票立即付款」新制。林鐵處表示...

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

開工日空汙爆表 金門橘色提醒、馬祖紅色警戒

受東亞境外沙塵南下影響，加上福建沿海地區擴散條件不佳，雙重環境因素疊加，本周金門、馬祖空氣品質波動明顯。依環境部監測與氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。