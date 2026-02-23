阿里山林鐵3月2日實施訂票立即付款 遏止虛占座位提升搭乘率

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山林鐵神木車站。圖／林鐵處提供（吳明翰拍攝）
阿里山林鐵神木車站。圖／林鐵處提供（吳明翰拍攝）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，自今年3月2日起，網路訂票系統將從現行2日內付款改為「訂票立即付款」新制。林鐵處表示，此舉是為解決部分人士利用制度漏洞反覆訂退票，導致真正想搭車的旅客買不到票，實則列車仍有空位的情況。

林鐵處指出，過去1年發現部分訂票者在2天付款期限屆滿前退票並立即重訂，以此方式長期虛占座位，直到最後一刻才放票。這種行為導致平日承載率僅約7成、假日雖達9成卻仍有空位，嚴重影響營運效率。即便曾請電信警察協助調查，但因未涉及加價轉售或違法，僅能透過更改系統機制來因應。

未來新制上路後，旅客於網路完成訂票須同步完成付款，若未完成付款，系統將不保留座位。林鐵處強調，隨著新車陸續投入營運，若乘載率持續穩定成長，未來將研議加開班次，讓前往阿里山的民眾都能順利購票上山，提升整體旅運品質。

阿里山林鐵奮起湖車站。圖／林鐵處提供（蔡文淇拍攝）
阿里山林鐵奮起湖車站。圖／林鐵處提供（蔡文淇拍攝）

阿里山 森林鐵路

