阿里山林鐵3月2日實施訂票立即付款 遏止虛占座位提升搭乘率
阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，自今年3月2日起，網路訂票系統將從現行2日內付款改為「訂票立即付款」新制。林鐵處表示，此舉是為解決部分人士利用制度漏洞反覆訂退票，導致真正想搭車的旅客買不到票，實則列車仍有空位的情況。
林鐵處指出，過去1年發現部分訂票者在2天付款期限屆滿前退票並立即重訂，以此方式長期虛占座位，直到最後一刻才放票。這種行為導致平日承載率僅約7成、假日雖達9成卻仍有空位，嚴重影響營運效率。即便曾請電信警察協助調查，但因未涉及加價轉售或違法，僅能透過更改系統機制來因應。
未來新制上路後，旅客於網路完成訂票須同步完成付款，若未完成付款，系統將不保留座位。林鐵處強調，隨著新車陸續投入營運，若乘載率持續穩定成長，未來將研議加開班次，讓前往阿里山的民眾都能順利購票上山，提升整體旅運品質。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。