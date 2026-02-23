工程師手背腫塊如半顆乒乓球 竟是腱鞘囊腫

台中市1名30歲工程師長期使用電腦，日前發現右手腕背隆起如半顆乒乓球大小的腫塊。醫師今天表示，經診斷為腱鞘囊腫，是關節囊或腱鞘中的滑液異常累積所致。

澄清醫院中港院區骨科醫師魏伯翰透過新聞稿說明，這名工程師長期使用電腦，右手操作滑鼠頻繁，日前發現右手腕背竟隆起如「剖半乒乓球」大小的腫塊，不僅外觀嚇人，更因壓迫周邊組織產生刺痛感，嚴重影響工作。

魏伯翰表示，此為腱鞘囊腫，傳統抽吸治療復發率高達5成以上，透過「微創腕關節鏡清創手術」，僅有2個0.3公分的小傷口，便能精準移除病灶，患者術後隔天即恢復正常文書工作，不耽誤工作及日常生活。

魏伯翰指出，這名工程師因腱鞘囊腫，半年前於他院接受針頭抽吸治療，雖然腫塊一度縮小，但不到半年便復發，且體積變得更大。

他解釋，腱鞘囊腫俗稱「筋瘤」，是關節囊或腱鞘中的滑液異常累積所致；若僅是抽走內部液體，其囊壁（根部）依然存在，就像割草沒除根，復發率極高。

魏伯翰強調，腱鞘囊腫多為良性，但若隨時間增大並壓迫組織神經，會導致局部疼痛或手部活動受限。他提醒高風險族群應多加留意，例如長期操作滑鼠與鍵盤的電腦工作者、頻繁使用手指與腕部精細動作的手作業者及美容業者，還有長期執刀、翻炒、腕部負重較大的廚師、曾有韌帶受傷病史者。

魏伯翰呼籲，手部出現不明腫塊，應盡早就醫，避免腫塊增大影響日常生活；若傳統保守治療無效，微創手術是兼具療效與美觀的現代化選擇。