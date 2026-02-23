70歲婦記憶變差、情緒暴躁誤以為失智 視力模糊檢查出「嗅溝腦膜瘤」

70多歲的林女士，近一年出現記憶變差、情緒暴躁及脫序行為，家人以為是老化或失智前期，接受精神科用藥仍未改善。直到因頭痛、視力模糊就醫，發現前額葉下方有一顆約7公分的「嗅溝腦膜瘤」，手術完整切除後，一個月左右已漸恢復視力、記憶力與人格特質。

國泰醫院神經外科主任謝政達表示，「嗅溝腦膜瘤」是一種原發性腦膜瘤，成因目前尚不明確，大多為隨機發生，而非遺傳性疾病。不過發生率以 50至70歲女性為多，臨床觀察，可能與停經及更年期的女性荷爾蒙變化有關。

謝政達指出，腦膜瘤多屬良性，緩慢生長，長在覆蓋大腦的腦膜。嗅溝腦膜瘤位於額葉底部、鼻腔上方的嗅溝區；額葉負責認知功能和動作控制，初期小的腫瘤通常無症狀，當腫瘤增大壓迫額葉功能時，會出現容易與老化或失智診斷混淆的記憶衰退、判斷力下降、情緒易怒、人格改變等症狀。

「常見的嗅溝腦膜瘤症狀，包括嗅覺障礙、視力改變、行為異常、步態不穩等，所以只要有記憶力明顯下降、行為暴躁或脫序、漸進性頭痛、新發作的癲癇等，應盡早就醫。」謝政達提醒，上述症狀只要有一項或多項，且在數周至數月內明顯惡化，或精神科治療效果不佳，建議進一步評估。

謝政達強調，不是每個看似失智的退化，都真的是失智。當症狀進展快速、合併頭痛或視力變化，或治療無效時，應與醫師討論做完整神經學評估與影像檢查。手術切除的治療首選，多數良性腦膜瘤只要能完整切除，術後復發率低，臨床症狀常可明顯改善。

謝政達給家屬與照顧者的「三要點」：長輩若在短時間內出現認知與個性改變，勿僅以「老化」解釋。MRI及CT是鑑別失智與腦部器質性病變的關鍵檢查，能精確呈現腫瘤與腦組織、血管和神經的關係。明確診斷後，手術或放療多能改善症狀、提升生活品質。