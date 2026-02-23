快訊

元宵節湯圓買包裝、散裝？ 衛生局：依「哪時候吃」來購買

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
衛生局表示，市售湯圓多分為包裝和散裝零售，民眾可以依照要不要馬上吃來選擇購買。本報資料照片
春節年假結束，緊接著是元宵節，準備湯圓的同時，北市衛生局在轄內抽查湯圓及餡料，由於市售湯圓多以包裝、散裝零售，呼籲民眾依照吃的時序來購買，並提醒勿反覆加熱。另外，針對年後復工，也要求食品業者注重清潔衛生與消毒，若發現逾期食品就直接開罰

衛生局表示，今年抽查轄內超市、西點原料行、湯圓飲食店及甜品店等，總計20件產品，包含12件湯圓、8件餡料檢驗防腐劑12項，並且加驗邦克列酸，檢驗結果均符合規定。

食品藥物管理科長林冠蓁說，現場要求製作業者落實工作人員及清消等管理，由於市面上購買的湯圓多為包裝、零售散裝，建議消費者如果沒有要馬上吃，可以買完整包裝，上頭會有詳盡的冷藏保存等期限，較能夠延長保存期限。

她說，若是購買散裝，就一定要盡快煮完、吃完，「有些民眾或長輩會一次煮完湯圓後，吃不完再放冰箱，要吃時再加熱，重複加熱就容易造成食物中毒。」

由於多日休假後開工，林冠蓁也提醒食品業者復業注意事項，要落實「食材、環境、人員」自主管理，特別是年假期間庫存食材，可能會接近有效期限，業者要在開業前盤點並檢視效期，落實「先進先出」、「先到其先出」原則。

同時，若從業人員有身體不適，應該主動告知管理人員並暫停從事接觸食品工作，以及環境應全面性消毒、注意死角縫隙防病媒孳生。

她說，如果現場稽查環境，有不符規範者，會先要求限期改善，若期限內未改善，就會開罰6萬元到2億元罰鍰。若稽查發現逾期食品，就會直接依法開罰。

另一方面，林冠蓁提醒，落實業者輔導與稽查管理，食品業者登錄制度全面上路，民眾購買食品、訂餐、物流或外送等，可以透過網路查詢是否為合格業者。而食品業者方面，依照食安法在完成登錄後始可營業，如果未辦理登錄或限期未改善，恐遭處3萬到300萬以下罰鍰。

