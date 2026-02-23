開工大吉！上4天再放3天228連假 上班族開心「忍一下就過了」

放完9天年假後，今天上班開工大吉，學生也放完寒假，今天開學，不少大人小孩都覺得心收不回來，上班及上課腳步千斤重。但不少上班族翻開行事曆發現，本周只要上4天班，周五起就可放3天228連假，頓時覺得開心、有活力。

不少民眾指出，放了9天年假今天要上班，心收不回來壓力大，而學生放了寒假後今開學，更覺得痛苦。有民眾在Threads說，不少上班族進辦公室第一件事不是打開信箱，而是翻開行事曆，確認本周只要上班4天，周五起就有3天228連假，因此覺得開心，反而充滿幹勁。

不少上班族以此互勉，要大家加油，忍一下就過去了，上4天就可再放3天。也有同是上班族的媽媽以此安慰孩子，上課4天又可休3天了，也是自我勉勵、打氣。但有網友表示，根據往年經驗，228交通才是如臨大敵，很多人過年玩不過癮會利用228繼續玩。但目前氣象預報228全台變天下雨，天氣不好，計畫國內旅遊的民眾大歎不妙阿。