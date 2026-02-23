無人機削斷右手食指險截肢 豐原醫院顯微重接保手指

豐原一名45歲林姓男子日前操作大型無人機時，高速旋轉螺旋槳擊中右手，食指幾乎斷離，僅剩少量皮膚相連，緊急送往衛福部豐原醫院搶救，外科醫師陳明澤評估屬重大手指創傷，若血流未恢復恐須截指，立即清創與重建手術，透過顯微技術接合受損血管與組織，成功建立循環，最後保住手指。

豐原醫院外科醫師陳明澤指出，手指血管直徑僅約1到2毫米，顯微重接只是第一步，真正挑戰在術後微血管血流的關鍵觀察期。他說再接手指的血流極脆弱，任何血栓都可能讓前功盡棄，團隊術後並未僅止於觀察，每日主動進行局部抗凝處置的特殊浸泡照護，使用的「Heparin」抗凝血藥物，採局部浸泡，輔助維持血管暢通、減少血栓形成風險，此療法屬於較細緻的術後血流管理策略，醫護人員需密集監測顏色、溫度與出血反應，是術後照護能力的重要延伸。

陳明澤表示，患者住院期間長達一個月，初期因傷勢嚴重、復原緩慢，一度情緒低落甚至萌生放棄治療與轉院念頭，在醫療團隊持續關懷與專業照護下逐步配合治療，隨著每日血流管理、一個月的高壓氧積極治療，手指循環逐步穩定、組織存活情況日益改善，讓患者逐漸重拾信心，最終順利出院，成功保住手指外觀與功能。

陳明澤提醒，大型無人機螺旋槳轉速高、切割力強，檢修或取機前務必完全斷電並確認槳葉停止轉動，避免徒手接觸旋轉部件，以免瞬間造成嚴重手部創傷，若發生斷指意外，應以乾淨紗布包裹後放入防水袋，再置於冰水中冷藏，不可直接接觸冰水並盡速送醫，才能提高後續重建成功機會。 豐原醫院外科醫師陳明澤說明如何為斷指傷患做顯微微創手術。圖／衛福部豐原醫院提供