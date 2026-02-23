今天開工！春節9天長假結束 專家3招緩解「收假症候群」

春節長假結束，今天開工，許多人出現「收不回來」的感覺，有人昨晚睡不著、不想起床、一上班就疲倦、無法專心、情緒低落甚至頭痛、肩頸痠痛、胃悶脹等，這些常被稱為「收假症候群」。

台灣社會心理復健協會理事長張自強指出，長時間久坐、姿勢不良、熬夜與缺乏活動，會造成肌肉緊繃、血液循環變差，也增加心肺與代謝系統的負擔，可能引發頭痛、肩頸僵硬、下背痠痛與下肢循環不良等問題。

他說，心理上從相對自由彈性的假期，突然切換到高壓、節奏緊湊的工作環境，大腦與情緒也都需要一段「適應期」，出現提不起勁或心煩的狀況，其實屬於正常反應。

張自強表示，收假症候群其實是「換檔期」，只要給自己一些時間適當調整，通常一到兩周即可逐漸回到穩定生活節奏。

他建議民眾可從三個方向著手：第一，提前調整睡眠作息，協助生理時鐘回穩；第二，飲食回歸清爽，減少高油、高糖食物、含糖飲料與酒精攝取；第三，給自己一段「溫和開機期」，先處理較簡單、明確的工作，讓大腦循序進入專注狀態。

張自強也分享一套適合在辦公室進行的「馬上開工收心操」，包括鬆肩頸、轉轉腰、伸伸腿、穩穩站等4個部分（圖片下說明），每個動作盡量做到最大緊繃伸展，並持續10秒、重複5次，全程搭配穩定深呼吸，約5至10分鐘即可完成。

他說，這套收心操不僅促進血液循環、放鬆緊繃肌肉，也有助穩定情緒、提升專注力，成為從假期順利切換到工作模式的小儀式。

衛生福利部胸腔病院院長黃紹宗表示，身兼該院副院長的張自強分享「馬上開工收心操」技巧，是希望協助民眾調整身心狀態，快樂迎接新年開工。

黃紹宗說，長假許多人作息不規律、飲食過量，或因追劇久坐、長時間滑手機等習慣改變打亂生理時鐘、自律神經與肌肉骨骼系統節奏，重新工作時身心仍停留在「放假模式」，才出現「收假症候群」，

黃紹宗說，穩定的睡眠與良好呼吸品質，是維持白天精神、情緒管理與免疫力的基礎。若長假後出現持續咳嗽、胸悶、呼吸急促，或睡眠中明顯打鼾、感覺喘不過氣等情形，建議及早就醫檢查。

他說，開工收心操讓身體與心都慢慢回到節奏，就是新年度最好的開始。每天花幾分鐘活動筋骨，搭配深呼吸與規律生活，也能幫助身心平穩，迎接新的一年工作。 伸展腰背與腿後肌群，促進下肢循環：坐姿下將膝蓋伸直、腳跟著地，雙手向上挺直伸展。雙手向前持平後彎腰，身體再向前彎腰，雙手觸碰腳尖 盡量即可，重複5次。圖／胸腔病院提供 二：轉轉腰放鬆腰背與頸部肌肉，改善久坐僵硬。自然坐姿於椅子上，雙腳腳跟與肩同寬，向右轉腰並且頭向後轉，將雙手扶於椅背協助盡量即可。左右兩側輪流重複步驟，共作5次。圖／胸腔病院提供 一：放鬆肩頸與上背，舒緩僵硬。一手向上舉至頭後背，另一手由下彎至後背。雙手相握後右手肘往下推並維持住。左右換手後並重複步驟共5次。圖／胸腔病院提供 四：伸展腿後側、訓練平衡，適合久坐後活動筋骨：站姿雙手扶於椅背上，身體向前彎腰維持此姿勢，重複5次。圖／胸腔病院提供