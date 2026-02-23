快訊

搖滾天團「月之海」鼓手癌逝 上月生日才許願「恢復健康」

東京晴空塔電梯急墜驚魂！20人受困近6小時獲救 一度評估「強行撬門」

今天開紅盤最好賺？達人曝歷史數據解密：多抱15天勝率飆80%、獲利翻倍

今各地晴時多雲 吳德榮：25日起鋒面接力 季節轉換晴雨多變

中央社／ 台北23日電
今天各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫逼近30度。本報資料照片
今天各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫逼近30度。本報資料照片

氣象專家吳德榮表示，今天各地晴時多雲，25日起將有連續幾波鋒面通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面伴隨對流性降雨，顯示季節的轉換。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天台灣附近盛行東南風，各地白天溫暖微熱、高溫約攝氏30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨，明天起北台灣中高雲逐漸增多。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮11.9度。

吳德榮提醒，今、明兩天西半部清晨及金、馬地區易起霧，應注意對交通的影響。

此外，吳德榮表示，最新模式模擬顯示，25日鋒面掠過，北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台灣轉涼；26日晚間起另一波鋒面逐漸接近，北台灣轉有局部短暫降雨。

吳德榮說，27日鋒面通過，中部以北轉雨轉涼；28日、3月1日降雨範圍向南擴大；28日中部以北偏涼，3月1日起氣溫回升；3月3、4日又一波鋒面通過，轉雨轉涼。

鋒面 吳德榮 東北季風

延伸閱讀

把握30度好天氣 吳德榮：周三起多波鋒面一波比一波強

今至開工日熱飆30度像夏天 恐霧擾交通 吳德榮：下周二起晴雨多變

北部終於出太陽！吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

相關新聞

今天白天破30度…但冬衣還不能收！粉專：3月恐還有冷氣團

最近天氣很熱，中南部白天甚至30度，不少人都穿短袖了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，冬衣還不能收。

要變天下雨了！賈新興：周三起到3月上旬水氣多 228連假全台有雨

9天年假放完今天上班，周五起又有3天228連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

年節壓力大… 精神醫院急診 就醫患者不降反增

春節九天連假，類流感及腹瀉等疫情趨緩，但精神醫院急診就醫人次卻不降反增，衛福部桃園療養院急診從小年夜前一天至初五累計一○...

凌晨2：34 新北坪林區規模4.0地震 最大震度汐止2級

02月23日凌晨2時34分，新北市坪林區發生芮氏規模4.0地震，震源深度約77公里，最大震度2級，涉及數縣市有感。

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

今各地晴時多雲 吳德榮：25日起鋒面接力 季節轉換晴雨多變

氣象專家吳德榮表示，今天各地晴時多雲，25日起將有連續幾波鋒面通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面伴隨對流性降雨，顯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。