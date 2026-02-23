今各地晴時多雲 吳德榮：25日起鋒面接力 季節轉換晴雨多變
氣象專家吳德榮表示，今天各地晴時多雲，25日起將有連續幾波鋒面通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面伴隨對流性降雨，顯示季節的轉換。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天台灣附近盛行東南風，各地白天溫暖微熱、高溫約攝氏30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨，明天起北台灣中高雲逐漸增多。
根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮11.9度。
吳德榮提醒，今、明兩天西半部清晨及金、馬地區易起霧，應注意對交通的影響。
此外，吳德榮表示，最新模式模擬顯示，25日鋒面掠過，北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台灣轉涼；26日晚間起另一波鋒面逐漸接近，北台灣轉有局部短暫降雨。
吳德榮說，27日鋒面通過，中部以北轉雨轉涼；28日、3月1日降雨範圍向南擴大；28日中部以北偏涼，3月1日起氣溫回升；3月3、4日又一波鋒面通過，轉雨轉涼。
