別鐵齒！彩券行員工揭100元刮刮樂「易中獎尾號」 加碼老手玩法
還想繼續中獎嗎？雖然多數人已放完春節連假，但民眾對刮刮樂的熱情不減，一名彩券行員工發文，透露買100元刮刮樂較容易中獎的尾數號碼，但也坦言買100元輸錢比例較大，呼籲民眾千萬「不要硬拗」。
根據台彩公司官網的介紹，刮刮樂有七種售價，分別是100元、200元、300元、500元、800元、1000元與2000元，每個款式玩法不盡相同，在每一個遊戲刮區旁或彩券背面都會備註玩法說明，中獎票必須在兌獎期限內，依照中信銀行公布之兌獎程序進行兌獎。
一名彩券行員工在Threads發文，指出100元的刮刮樂，多數人青睞的號碼如「07、12、77、88、99、100」確實較容易中獎，並建議別買「31、39、61、73、84」等冷門的尾號。不過他也坦言，「買100元輸錢的比較多」。
原PO進一步透露「老玩家玩法」，先買100元挑尾巴的那張試手氣，如果連續三張沒中獎就趕緊換款式；假如成功中獎，也藉著運勢買其他款或改選200元或500元的。但原PO也提醒，100元「槓龜的很多」，運勢不好千萬不要硬拗。
此文一出，不少網友紛紛分享經驗，指出冷門的尾號其實也有中獎可能，「我選73中了」、「我看到兩個73中的了」、「我反而選冷門的才有中」、「可是我這幾天39都有中欸」、「我剛買一張500選07的直接摃龜」。
還有網友透露買刮刮樂的投報率，「我昨天買3張100元的中400元，今天買2張200元的中獎500元，我就亂選的號碼」、「100元的買整本大概只會回6100元-6200元左右」、「今天運氣不好，5張中1張，明日再戰」。一名彩券行前員工還建議選擇人氣較旺的店家，因為「生意不好的店有些店員會買客人沒刮中旁邊的號碼賺錢」。
