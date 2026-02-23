要變天下雨了！賈新興：周三起到3月上旬水氣多 228連假全台有雨
9天年假放完今天上班，周五起又有3天228連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，25日起鋒面一波接一波，系統移動快水氣增，而228假期降雨多，228全台有雨，要下到3月1日，3月3日還有鋒面影響，從2月25日到3月10日水氣比較多。
此外，24日清晨西半部易有低雲或局部霧影響能見度，26日金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
賈新興指出，24日午後桃園以北山區及宜花東山區有零星短暫雨。25日微弱鋒面通過及東北季風影響，苗栗以北沿海有零星短暫雨，午後北北基宜花東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨。26日北海岸、基隆、東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後至27日受微弱鋒面通過影響，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，苗栗、高屏及花東亦有零星短暫雨。
至於27日苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後苗栗至嘉義及花東亦有零星短暫雨。 28日午後至3月1日，受鋒面通過影響，其中28日午後，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，苗栗、高屏及花東亦有零星短暫雨。
賈新興指出，3月1日，全台各地有局部短暫雨。２日台中以北及宜花東有零星短暫雨，台中以南山區亦有零星短暫雨。3日受鋒面通過影響，苗栗以北有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。4日受水氣移入影響，北海岸、基隆、東北角、宜花東及台中有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫陣雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
