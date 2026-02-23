今天白天破30度…但冬衣還不能收！粉專：3月恐還有冷氣團
最近天氣很熱，中南部白天甚至30度，不少人都穿短袖了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，冬衣還不能收。
「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式對溫度與雨量指標的最新預測趨勢來看，今日至3月2日前，氣溫普遍高於氣候平均值，白天高溫炎熱的機會較大；而3月3日之後至3月8日，氣溫反轉，多在氣候平均值之下，且有逐日降溫的趨勢。
「林老師氣象站」指出，初步評估，冷空氣強度應該介於東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，迎風面的北部及東北部地區氣溫轉為涼冷的體感應是最為顯著。春寒陡峭，仍需留意保暖，適時調整增添穿著衣物。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。