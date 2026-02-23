今天白天破30度…但冬衣還不能收！粉專：3月恐還有冷氣團

最近天氣很熱，中南部白天甚至30度，不少人都穿短袖了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，冬衣還不能收。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式對溫度與雨量指標的最新預測趨勢來看，今日至3月2日前，氣溫普遍高於氣候平均值，白天高溫炎熱的機會較大；而3月3日之後至3月8日，氣溫反轉，多在氣候平均值之下，且有逐日降溫的趨勢。

「林老師氣象站」指出，初步評估，冷空氣強度應該介於東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，迎風面的北部及東北部地區氣溫轉為涼冷的體感應是最為顯著。春寒陡峭，仍需留意保暖，適時調整增添穿著衣物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 最近天氣很熱，但3月恐還有冷空氣。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」