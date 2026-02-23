周三起3波鋒面北東轉雨降溫 228連假降雨範圍向南擴大

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三起到下周受3波鋒面影響，北東轉雨降溫。本報資料照片
今天開工上班、開學，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天各地白天溫暖微熱、高溫約在30度左右，早晚因「輻射冷卻」而偏涼，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬易起霧，應注意對交通的影響。

吳德榮說，今日各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；明起北台中高雲逐漸增多。今日各地區氣溫如下：北部16至29度、中部13至30度、南部14至31度及東部17至29度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三鋒面掠過、北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼。周四空檔，晚起另一鋒面逐漸接近，北台轉有局部短暫降雨的機率。周五(27日)鋒面通過，中部以北轉雨轉涼。周六、下周日(28、1日)降雨範圍向南擴大，周六中部以北偏涼、下周日氣溫回升。下周一(2日)空檔。下周二、三(3、4日)鋒面通過，轉雨轉涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三(25日)開始，連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，鋒面偶伴隨對流性降雨，顯示季節的轉換。但變化快速、考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

