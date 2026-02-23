聽新聞
凌晨2：34 新北坪林區規模4.0地震 最大震度汐止2級
2026年2月23日凌晨2時34分左右，位於新北市坪林區發生一起規模4.0的有感地震。此地震震源深度約76.9公里，屬於中層地震，震央距離新北市政府東南東方約29.5公里。當時測得最大震度為新北市汐止區2級，屬於輕震範圍，讓部分民眾感受到搖晃。
最大震度2級地區: 新北市
此次地震新北市汐止區震度達2級，屬輕微搖晃範圍，常見的現象包括電燈及懸掛物輕微晃動，以及靜止車輛稍有搖擺。此級震度通常不會造成明顯損害，但提醒民眾保持防震警覺。
最大震度1級地區: 宜蘭縣、臺北市、新竹縣、桃園市
宜蘭縣、臺北市、新竹縣與桃園市測得震度為1級，屬微震範圍。這類輕微搖晃通常僅在安靜環境中被部分人士感知，無需特別防範措施。
由於此次地震震度均低於3級，並未達到需啟動特別應變措施的程度，民眾可繼續日常生活，但仍應保持防震常識。建議室內民眾遇有地震時，應遵守「趴下、掩護、穩住」的原則，遠離窗戶與危險物品，確保自身安全。
