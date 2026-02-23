聽新聞
藝文界瘋AI 劇場新劇聽AI指令表演

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
新北市美術館「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽，透過語言錯位與諧音轉寫，從日常生活經驗出發，探討AI生成影像、觀光消費中的敘事真偽。圖／新北市美術館提供
一名比利時男子與ＡＩ對話後選擇離世，掀起全球對ＡＩ倫理與安全的質疑。藝術往往是探索價值觀、社會規範及倫理界線的先鋒，二○二六這一年對藝文界來說是非常ＡＩ的一年，包括劇場、美術館甚至是文學館，紛紛推出以ＡＩ為主題的展演，反思和ＡＩ之間複雜的關係。

比利時這名研究員常與名為「Eliza」的ＡＩ聊天機器人對話，當他提出「願意犧牲自己」的話題時，Eliza回應：「我們將一起在天堂，活成一個整體。」幾周後研究員離世，震撼全球。

「我們將一起在天堂，活成一個整體」成為洪千涵、曾睿琁與黃偉軒共創的戲劇作品，五月將在台中歌劇院演出。藝術家將在現場與ＡＩ對話共編劇本，表演者依據ＡＩ指令即時演出。

北藝中心四月推出的台日跨國共製作品「恍恍」，劇中人物試圖透過ＶＲ與ＡＩ重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中失序。

使用ＡＩ時，是否也可能竄改了歷史和記憶？新北市美術館此刻正展出的「如果這都不算ＡＩ，我有什麼好ＢＩ？」，將「ＡＩ」諧音連結「愛」、「ＢＩ」連結台語「悲哀」。展覽透過語言錯位與諧音轉寫，探討ＡＩ生成影像、觀光消費與真偽敘事。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

