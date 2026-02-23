藝文界瘋AI 劇場新劇聽AI指令表演
一名比利時男子與ＡＩ對話後選擇離世，掀起全球對ＡＩ倫理與安全的質疑。藝術往往是探索價值觀、社會規範及倫理界線的先鋒，二○二六這一年對藝文界來說是非常ＡＩ的一年，包括劇場、美術館甚至是文學館，紛紛推出以ＡＩ為主題的展演，反思和ＡＩ之間複雜的關係。
比利時這名研究員常與名為「Eliza」的ＡＩ聊天機器人對話，當他提出「願意犧牲自己」的話題時，Eliza回應：「我們將一起在天堂，活成一個整體。」幾周後研究員離世，震撼全球。
「我們將一起在天堂，活成一個整體」成為洪千涵、曾睿琁與黃偉軒共創的戲劇作品，五月將在台中歌劇院演出。藝術家將在現場與ＡＩ對話共編劇本，表演者依據ＡＩ指令即時演出。
北藝中心四月推出的台日跨國共製作品「恍恍」，劇中人物試圖透過ＶＲ與ＡＩ重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中失序。
使用ＡＩ時，是否也可能竄改了歷史和記憶？新北市美術館此刻正展出的「如果這都不算ＡＩ，我有什麼好ＢＩ？」，將「ＡＩ」諧音連結「愛」、「ＢＩ」連結台語「悲哀」。展覽透過語言錯位與諧音轉寫，探討ＡＩ生成影像、觀光消費與真偽敘事。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。