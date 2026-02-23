中南部30度C！開學暖陽天 周二就變天

今天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來一周受到兩波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第一波鋒面將於周二晚間接近、周三通過，第二波則在周四晚間接近、周五與周六通過，周六東北季風最強，因此二二八連假期間各地都有降雨機率。

曾昭誠說，周二白天前各地都是多雲到晴的好天氣，高溫約廿五度，中南部甚至可達卅度，日夜溫差大，僅東半部、恆春島有局部短暫降雨，晚間第一波鋒面接近，基隆北海岸、桃園以北地區有零星短暫降雨；周三鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有局部短暫降雨，其他為多雲的天氣。

周四白天東北季風減弱，但各地水氣仍偏多；周四晚間第二波鋒面將近，周五、周六通過，東北季風增強，屆時幾乎全台都有降雨機率，僅南部平地降雨機率較低，明顯降雨範圍包含中部以北地區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨。

曾昭誠提醒，周六是第二波東北季風最強的時候，二二八連假期間各地都有降雨機率，外出記得攜帶雨具。