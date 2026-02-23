聽新聞
0:00 / 0:00

過年更焦慮！癌友化療掉髮 戴安全帽瞞父母

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

春節長達九天，對許多癌友來說，可是一大考驗，親友們關心病情，恭賀新年快樂，自己卻高興不起來。再者，患者擔心「病情發作，恐無法即時就醫」、「過完年之後，無法順利住院治療」，陷入焦慮情緒中。

台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所長張維宏表示，許多在異地工作的癌友怕家人擔心，並未透露病情，在春節返家前相當緊張，於門診或心理諮商時常焦急地問「該如何面對家人？如何不被家人發現自己罹癌？」

張維宏說，一名卅多歲乳癌患者化療狂掉頭髮，但她不願家人知道，進出家門總戴著帽子，甚至安全帽，而父母完全不知女兒罹癌，獨自承受壓力下，情緒更顯焦慮、憂鬱

癌症希望基金會附設心理諮商所長葉北辰表示，過年期間癌症患者身心壓力沉重，一邊想著自己明年是否還有機會與家人團聚圍爐，一邊又得應付親友的關心，有時光聽「新年快樂」這四字，就更不快樂。

葉北辰說，癌症患者常因病情起伏罹患「失志症候群」，出現無助、無望與意義感喪失等症狀，自殺風險更是一般族群的二至三倍。為此，癌症希望基金會心理諮商所提供癌友、家屬及主要照顧者六次免費心理諮商。

張維宏提醒癌友，平時多愛自己一點，另應維持工作及人際關係等，但年後，不要急著恢復先前工作強度，並注意睡眠，慢慢地回至生活正軌。

春節 乳癌 癌友 心理諮商 焦慮 憂鬱 癌症

延伸閱讀

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

對於經濟優渥、身體健康的父母怎盡孝道？專家分享3個方向

影／雙載機車直行遭轉彎汽車撞飛2人送醫 後座未戴安全帽將開罰

已婚女兒除夕新年不能回娘家？歷史考據出爐

相關新聞

明天開工開學「高溫上看30度」！2波鋒面228連假各地有雨

明天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第1...

「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃

高雄市一家上月剛開幕、占地上千坪，號稱「全國最大」的連鎖牛排館旗艦店，遭顧客投訴用餐時掃地，且從高處抖落灰塵紙屑倒入垃圾...

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學...

中南部30度C！開學暖陽天 周二就變天

今天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來一周受到兩波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第一...

「開學症候群」幫孩子收心 醫：忌用權威手段

開學了，小朋友如果頻喊頭痛、肚痛，賴床、不想吃飯，醫師提醒，這極可能是「開學症候群」，家長應從旁協助及提醒，若孩子持續兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。