過年更焦慮！癌友化療掉髮 戴安全帽瞞父母

春節長達九天，對許多癌友來說，可是一大考驗，親友們關心病情，恭賀新年快樂，自己卻高興不起來。再者，患者擔心「病情發作，恐無法即時就醫」、「過完年之後，無法順利住院治療」，陷入焦慮情緒中。

台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所長張維宏表示，許多在異地工作的癌友怕家人擔心，並未透露病情，在春節返家前相當緊張，於門診或心理諮商時常焦急地問「該如何面對家人？如何不被家人發現自己罹癌？」

張維宏說，一名卅多歲乳癌患者化療狂掉頭髮，但她不願家人知道，進出家門總戴著帽子，甚至安全帽，而父母完全不知女兒罹癌，獨自承受壓力下，情緒更顯焦慮、憂鬱。

癌症希望基金會附設心理諮商所長葉北辰表示，過年期間癌症患者身心壓力沉重，一邊想著自己明年是否還有機會與家人團聚圍爐，一邊又得應付親友的關心，有時光聽「新年快樂」這四字，就更不快樂。

葉北辰說，癌症患者常因病情起伏罹患「失志症候群」，出現無助、無望與意義感喪失等症狀，自殺風險更是一般族群的二至三倍。為此，癌症希望基金會心理諮商所提供癌友、家屬及主要照顧者六次免費心理諮商。

張維宏提醒癌友，平時多愛自己一點，另應維持工作及人際關係等，但年後，不要急著恢復先前工作強度，並注意睡眠，慢慢地回至生活正軌。