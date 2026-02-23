聽新聞
0:00 / 0:00

「開學症候群」幫孩子收心 醫：忌用權威手段

聯合報／ 記者廖靜清沈能元朱冠諭／連線報導
高中以下學校今天開學，許多小朋友昨天把握好天氣到河濱公園運動，也為連假收心。記者余承翰／攝影
高中以下學校今天開學，許多小朋友昨天把握好天氣到河濱公園運動，也為連假收心。記者余承翰／攝影

開學了，小朋友如果頻喊頭痛、肚痛，賴床、不想吃飯，醫師提醒，這極可能是「開學症候群」，家長應從旁協助及提醒，若孩子持續兩、三周仍強烈排斥上學，伴隨焦慮、情緒低落，務必陪同至兒童青少年門診接受治療、心理諮詢，一旦惡化成「拒學」，將更棘手。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，今年寒假確實較長，加上春節過後沒多久就開學，不少學生「樂不思蜀」，仍沉浸在遊玩的氣氛，預估這一波「開學症候群」學生可能比往年多一點。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，從假期模式回歸到學校生活，部分孩子確實難以收心，家長必須嚴格調整孩子作息時間，以期養成規律習慣，並適度安排戶外活動，大幅減少滑手機、打電動等時間，逐步恢復校園生活模式。

該怎麼幫助孩子收心？林健禾表示，許多孩子在連假晚睡晚起，開學後幾天，睡過頭也沒關係，家長不必過於苛責，應多傾聽，不可以強迫方式要求準時睡覺，甚至沒收手機、關掉網路連線，這類權威式「馬上收心」手段，可能適得其反，讓孩子產生焦慮與情緒不穩，甚至抗拒上學。

許正典建議，開學後，家長應幫忙孩子調整作息，均衡飲食，另從「三動」著手，每天「運動」十分鐘，促進大腦分泌快樂荷爾蒙，有助穩定情緒。再者，安排日常「活動」，恢復規律生活，減少對學校的焦慮、建立信心與安全感。另多增加人際「互動」，與親友傾訴或交流，分享學習樂趣，找出焦慮不安的原因。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，「開學症候群」學童如獲得妥善照護，約在開學後一至兩周即能順利適應校園生活，但若半個月仍喊著不想上學，伴隨明顯焦慮、情緒低落，這就可能成為「拒學」，家長應進一步了解原因，孩子是否被霸凌，或學習上遇到挫折，多花時間陪伴孩子，如果拒學症狀嚴重，建議陪同孩子接受心理諮詢或治療。

拒學

延伸閱讀

春節收假明天開學 北市交通管制明起啟動「校園模式」

明開學上班！金門機場候補500人 軍機、民航機加開班機

明天開工開學 收假日要怎麼吃調回戰門力？營養師這樣說

掌握3原則 失智長輩走春更開心

相關新聞

明天開工開學「高溫上看30度」！2波鋒面228連假各地有雨

明天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第1...

「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃

高雄市一家上月剛開幕、占地上千坪，號稱「全國最大」的連鎖牛排館旗艦店，遭顧客投訴用餐時掃地，且從高處抖落灰塵紙屑倒入垃圾...

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學...

中南部30度C！開學暖陽天 周二就變天

今天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來一周受到兩波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第一...

「開學症候群」幫孩子收心 醫：忌用權威手段

開學了，小朋友如果頻喊頭痛、肚痛，賴床、不想吃飯，醫師提醒，這極可能是「開學症候群」，家長應從旁協助及提醒，若孩子持續兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。