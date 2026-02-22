今彩539第115047期 頭獎槓龜

快訊

中央社／ 台北22日電

今彩539第115047期開獎，中獎號碼13、16、08、24、25；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎323注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼309，壹獎112注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼0954，壹獎4注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

