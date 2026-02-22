快訊

從土城鐵皮屋起家…到打造「世界工廠」！郭台銘如何替台商打開紅色大門？

今彩539第115047期開獎

中央社／ 台北22日電

今彩539第115047期開獎，中獎號碼13、16、08、24、25。3星彩中獎號碼309，4星彩中獎號碼0954。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

比沒加碼還少？今彩539頭獎提高到千萬 中獎人卻只能拿750萬

今彩539第115046期開獎

相關新聞

明天開工開學「高溫上看30度」！2波鋒面228連假各地有雨

明天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第1...

「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃

高雄市一家上月剛開幕、占地上千坪，號稱「全國最大」的連鎖牛排館旗艦店，遭顧客投訴用餐時掃地，且從高處抖落灰塵紙屑倒入垃圾...

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學...

春節收假日金門航班今增開4架次 軍機3架次疏運供1萬座位

今天是大年初六，也是春節連假收假日，不少返鄉過節的離島民眾搭機返回本島，尤其金門機場現場候補旅客較多，交通部民航局表示，...

為何全球馬桶幾乎都是白色？背後2大原因揭密 竟和「心理學」有關

大家有沒有發現，不論到哪個商場，酒店，甚至其他國家，馬桶或者小便斗都是幾乎清一色的白色？相信很多人都覺得大多馬桶之所以會用白色，只因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。