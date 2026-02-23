健康主題館／深層靜脈栓塞 最嚴重會致命

高齡85歲的李伯伯，有失智症及中風病史，行動不便，平日生活常久坐或長時間臥床，某日家人發現他的右腿突然腫脹，且膚色變深又發熱，緊急就醫檢查，醫師診斷為「深層靜脈栓塞」。幸經立即施予抗凝血藥物治療，防止血栓惡化，避免進一步引發肺栓塞的併發症。

國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，深層靜脈栓塞是指肌肉深層的靜脈內形成的血栓，是一種常被忽略的血管疾病。靜脈有瓣膜，可防止血液逆流至腿部。與表層靜脈不同，深層靜脈是血液從四肢回流至心臟的重要管道。一旦深層靜脈被血栓阻塞，血液回流會變慢甚至停止，就會導致單側下肢腫脹、疼痛，若沒有妥善治療，嚴重時恐危及生命。

深層靜脈栓塞 常發生於下肢

最常見發生深層靜脈栓塞的部位是下肢，包括小腿、大腿或骨盆等部位。黃奭毓強調，一旦血栓脫落，進入肺部，就可能造成致命的肺栓塞併發症。形成深層靜脈栓塞的原因，包括血流緩慢、血管內皮受損及血液高凝狀態等。高風險族群包含術後病人、長時間搭飛機者、久站久坐者、年長者、中風者、臥床者、肥胖者等，尤須提高警覺。

美國總統川普去年七月出現小腿輕微腫脹狀況，白宮證實罹患「慢性靜脈功能不全」。黃奭毓說，川普僅是下肢靜脈血液變得較濃稠凝結形成小血塊，導致血液回流不順，但尚未發生血栓。像靜脈曲張也屬於慢性靜脈功能不全問題，若不治療處理，可能會發生嚴重血栓，造成靜脈血管發炎、潰爛，甚至引起蜂窩性組織炎，若是血栓脫落則會引發致命的肺栓塞危險。

深層靜脈栓塞診斷與治療，黃奭毓指出，首先做D-dimer血液檢測，若濃度升高則進一步做下肢靜脈超音波檢查即可確診。急性期治療以口服抗凝血劑為主，服用3至6個月，防止血栓擴大；部分血栓範圍較大、嚴重症狀的患者，則可能要進行導管氣球擴張與支架手術或血栓溶解治療，甚至置放下肢靜脈過濾網手術，以阻擋血栓進入肺部，降低發生肺栓塞的風險。

深層靜脈血栓典型症狀警訊

●單側下肢腫脹

●小腿或大腿疼痛、壓痛、抽筋痙攣

●腿部皮膚泛紅或變色

●靜脈浮現、變硬

預防深層靜脈血栓或復發的生活調整

1.避免久坐久站，長時間坐車或工作，可每1至2小時起來活動或做下肢伸展。

2.多喝水，避免脫水。

3.控制體重，戒菸，妥善管理慢性病，如高血壓、糖尿病。

4.手術或住院期間急性期過後，可穿彈性襪且適度運動，從事輕微運動如腳抬高、熱敷、按摩、物理治療等，有助於下肢血液回流順暢。