健康你我他／親自張羅年菜 四兄弟感情濃

媽媽在世時，四兄弟都會回鄉下過年，我上街採買並充當主廚，太太們幫忙揀菜打掃。為求年年有餘，我會買一條大魚應景，用鋼絲穿綁，再放入灶上大鼎內煎炸，保持完整。滷蹄膀、燉雞、煎蘿蔔糕及排骨長年菜湯，也是固定年菜。

媽媽不在後，兄弟改到台中大哥家圍爐團聚，年菜全由大嫂一手包辦，隨著家中成員愈來愈多，大嫂更忙碌，我們成為「食客一族」，幫不上什麼忙。大哥過年前特別忙，大嫂為了準備年菜，蠟燭兩頭燒。

幾年前，到餐廳吃年夜飯或向飯店訂餐的風氣盛行，剛好四弟朋友做外燴，大家同意先訂一桌，後來再加一桌，為了增加菜色，再分開兩家訂購，等於20道菜。

除夕下午，兄弟開車去餐廳載回菜肴，祭拜祖先後，再稍微整理及加熱，很快排滿一長桌，大嫂會補上幾樣「手路菜」，真的是滿漢全席。

幾年下來，大家變得輕鬆，有更多時間話家常，20多年來，兄弟仍維持一起過年的習慣。豐盛的菜肴、熱鬧的氣氛裡，蘊藏濃濃的兄弟情誼，更感念父母的教養之恩，讓過年的意義有了新註解。