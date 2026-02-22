春節收假日金門航班今增開4架次 軍機3架次疏運供1萬座位

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天不少返鄉過節的離島民眾搭機返回本島，民航局除協調航空公司增開4架次加班機，也啟動3架次軍機疏運，全日金門航線雙向可提供約1萬個座位。圖／交通部民航局提供
今天不少返鄉過節的離島民眾搭機返回本島，民航局除協調航空公司增開4架次加班機，也啟動3架次軍機疏運，全日金門航線雙向可提供約1萬個座位。圖／交通部民航局提供

今天是大年初六，也是春節連假收假日，不少返鄉過節的離島民眾搭機返回本島，尤其金門機場現場候補旅客較多，交通部民航局表示，已協調航空公司增開4架次加班機，預計今天金門航線可飛航106架次，另也請國防部支援3架次軍機，全日金門航線雙向可提供約1萬個座位。

民航局表示，今天是春節收假日，返鄉過節的離島鄉親欲搭機回本島工作或就學，金門機場現場候補旅客較多。

民航局指出，已協調航空公司增開4架次「台北-金門」加班機，今日金門航線含正班機預計可飛航106架次；另也啟動軍機疏運，民航局表示，已請國防部支援3架次軍機，包含金門飛往台北2架次，飛往台中1架次。全日金門航線雙向可提供約1萬個座位數疏運旅客。

