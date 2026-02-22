明天開工開學「高溫上看30度」！2波鋒面228連假各地有雨

明天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第1波鋒面將於周二晚間接近、周三通過，第2波則在周四晚間接近、周五與周六通過，周六東北季風最強，因此228連假期間各地都有降雨機率。

曾昭誠說，今天至周二（22至24日）各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部、恆春島有局部短暫家嶼。今晚至明清晨（22、23日）台東、蘭嶼綠島、恆春半島需注意較大雨勢，基隆北海岸也有零星降雨。

周二（24日）晚間第1波鋒面接近，基隆北海岸、桃園以北地區有零星短暫降雨；周三（25日）鋒面通過、東北季風增強，迎風面的桃園以北地區、東半部、恆春半島有降雨機率，主要降雨區域為基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有局部短暫降雨，其他為多雲的天氣。

周四（26日）白天東北季風減弱，但各地水氣仍偏多，原本降雨的地方仍會有降雨；周四晚間第2波鋒面將近，周五、周六（27、28日）通過，東北季風增強，屆時幾乎全台都有降雨機率，僅南部平地降雨機率較低，明顯降雨範圍包含中部以北地區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨。

曾昭誠提醒，周六（28日）是第2波東北季風最強的時候，周日（3月1日）東北季風減弱、水氣也減少，但原本有下雨的地方仍有降雨機率，也就是說228連假期間各地都有降雨機率，盡管雨勢不大，外出仍需記得攜帶雨具。

溫度部分，曾昭誠指出，今天至周二各地高溫都有25度以上，中南部甚至可達30度；各地夜晚、清晨低溫約17至20度，日夜溫差大。

周三東北季風略增強，北部、宜蘭白天雲量偏多，高溫略降到20至22度，中南部、花東則不受影響，夜晚、清晨低溫仍為17至20度。

周四北部高溫回升至25度，其他地區則不變；周四晚間至周五白天，北部、宜蘭受到東北季風影響，高溫略降到20至23度，中南部也因雲多、降雨緣故，高溫降至25度。

周五、周六仍有降雨機會，各地白天高溫約25度，夜晚、清晨低溫沒有太大變化，仍維持17至20度。 未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣。圖／取自氣象署