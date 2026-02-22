快訊

狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

連槓龜都有玄機？她買刮刮樂摸透「1規律」 秒中萬元大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

明天開工開學「高溫上看30度」！2波鋒面228連假各地有雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天開工、開學各地為多雲到晴的好天氣，周二前各地高溫都有25度以上，中南部甚至可達30度。聯合報系資料照
明天開工、開學各地為多雲到晴的好天氣，周二前各地高溫都有25度以上，中南部甚至可達30度。聯合報系資料照

明天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第1波鋒面將於周二晚間接近、周三通過，第2波則在周四晚間接近、周五與周六通過，周六東北季風最強，因此228連假期間各地都有降雨機率。

曾昭誠說，今天至周二（22至24日）各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部、恆春島有局部短暫家嶼。今晚至明清晨（22、23日）台東、蘭嶼綠島、恆春半島需注意較大雨勢，基隆北海岸也有零星降雨。

周二（24日）晚間第1波鋒面接近，基隆北海岸、桃園以北地區有零星短暫降雨；周三（25日）鋒面通過、東北季風增強，迎風面的桃園以北地區、東半部、恆春半島有降雨機率，主要降雨區域為基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有局部短暫降雨，其他為多雲的天氣。

周四（26日）白天東北季風減弱，但各地水氣仍偏多，原本降雨的地方仍會有降雨；周四晚間第2波鋒面將近，周五、周六（27、28日）通過，東北季風增強，屆時幾乎全台都有降雨機率，僅南部平地降雨機率較低，明顯降雨範圍包含中部以北地區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨。

曾昭誠提醒，周六（28日）是第2波東北季風最強的時候，周日（3月1日）東北季風減弱、水氣也減少，但原本有下雨的地方仍有降雨機率，也就是說228連假期間各地都有降雨機率，盡管雨勢不大，外出仍需記得攜帶雨具。

溫度部分，曾昭誠指出，今天至周二各地高溫都有25度以上，中南部甚至可達30度；各地夜晚、清晨低溫約17至20度，日夜溫差大。

周三東北季風略增強，北部、宜蘭白天雲量偏多，高溫略降到20至22度，中南部、花東則不受影響，夜晚、清晨低溫仍為17至20度。

周四北部高溫回升至25度，其他地區則不變；周四晚間至周五白天，北部、宜蘭受到東北季風影響，高溫略降到20至23度，中南部也因雲多、降雨緣故，高溫降至25度。

周五、周六仍有降雨機會，各地白天高溫約25度，夜晚、清晨低溫沒有太大變化，仍維持17至20度。

未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣。圖／取自氣象署
未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣。圖／取自氣象署

東北季風 高溫 氣象署

延伸閱讀

春節收假明天開學 北市交通管制明起啟動「校園模式」

明開學上班！金門機場候補500人 軍機、民航機加開班機

連假收心迎開工日 高雄衛生局：清淡飲食散步皆妙招

連假走春新選擇 沙崙綠能科技示範場域寓教於樂

相關新聞

明天開工開學「高溫上看30度」！2波鋒面228連假各地有雨

明天開工、開學依然是溫暖的好天氣，但未來1周受到2波鋒面影響，各地將逐漸轉為有雨的天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，第1...

「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃

高雄市一家上月剛開幕、占地上千坪，號稱「全國最大」的連鎖牛排館旗艦店，遭顧客投訴用餐時掃地，且從高處抖落灰塵紙屑倒入垃圾...

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

圓山大飯店資訊系統疑遭駭客入侵。飯店發布最新聲明指出，已確認部分系統曾遭未經授權存取，不排除有顧客個資遭竊取、外流風險，...

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學...

春節收假日金門航班今增開4架次 軍機3架次疏運供1萬座位

今天是大年初六，也是春節連假收假日，不少返鄉過節的離島民眾搭機返回本島，尤其金門機場現場候補旅客較多，交通部民航局表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。