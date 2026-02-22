為何全球馬桶幾乎都是白色？背後2大原因揭密 竟和「心理學」有關

大家有沒有發現，不論到哪個商場，酒店，甚至其他國家，馬桶或者小便斗都是幾乎清一色的白色？相信很多人都覺得大多馬桶之所以會用白色，只因大家能夠容易看到污跡，但其實馬桶會一直沿用白色，除了是為了能夠讓你更留意清潔之外，其實背後還有2大原因！

馬桶的歷史可追溯至古代文明，如印度河文明、古埃及、古希臘等，當時已有簡單的排泄設施與排水系統。直到16世紀，英國約翰．哈靈頓發明了早期沖水馬桶，但當時馬桶是屬於「奢華」的產品，只有貴族才能使用，並未普及到一般百姓。到後來18世紀工業革命推動現代衛生系統發展，讓馬桶開始變得普及化，以及隨著科技發展沖水馬桶的出現，下水道的建設，才讓馬桶漸漸變成各家各戶標準的配備。

但馬桶到底為什麼都是白色的呢？白色馬桶之所以會如此普及，其實是因為馬桶大都是以「陶瓷」製造，而陶瓷本身燒製後的顏色便是白色，使用陶瓷製作馬桶不單止堅硬耐用，而且該物料還有極高的防水性和腐蝕性，正好符合浴室環境所需。而若要令馬桶變成其他顏色，通常工人都需要額外上色去製作，還有馬桶的功效亦有可能會受影響。因而為了能夠節省成本，而且不影響任何耐用度，大多的馬桶就直接沿用燒製後本來的顏色「白色」了。

此外，白色馬桶的確比其他顏色更容易看出污漬，從而迫使使用者更加留意清潔，保持衛生。大家試想像，若馬桶係深色或花紋設計，污漬可能會變得難以察覺，長時間累積就會非常可怕，甚至可能會引起衛生問題。

除了與成本，功效有關之外，根據德國心理學Eva Heller曾於《色彩心理學（Psychology of Color）》發表的研究指，於人的心理聯想中，白色與「乾淨、無菌、純淨」的關聯度最高，因而醫療、科技、清潔等等的產品，都會偏好以白色來強調其「安全、透明」的形象。而且於物理的特性來說，白色能反射最多光線，從而讓環境看起來更明亮、通透明淨，反之黑色則吸收光線，讓人感覺壓迫或沉重，因而大家大多都選擇使用白色馬桶。

但大家又知不知道其實馬桶都有他自己的節日？於每年的11月19日就是「世界廁所日」，該節日是由世界廁所組織（World Toilet Organization, WTO）的創辦人沈銘輝（Jack Sim）於2001年提出，其後聯合國於2013年再正式將11月19日定位「世界廁所日」。節日目的是希望能夠提高全球對廁所衛生的關注，並開始推動全球性的衛生設施改善計畫，尤其是那些發展中國家的衛生環境，因為乾淨的廁所不單止關乎日常舒適，還有機會會影響到公共健康同疾病控制。因此，雖然擁有一個白色的陶瓷馬桶對我們來說可能是理所當然的，但其實全球仍有許多地區缺乏完善的衛生設施。所以大家都要好好珍惜這項發明，並更重視衛生環境的重要性！

文章授權轉載自《香港01》