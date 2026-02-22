快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

聽新聞
0:00 / 0:00

「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市一名消費者前往新開幕的牛排館用餐，目睹男店員在客人用餐時清掃環境，甚至從半空中將紙屑倒入垃圾桶，看完後不敢繼續用餐。圖／取自社會事新聞影音
高雄市一名消費者前往新開幕的牛排館用餐，目睹男店員在客人用餐時清掃環境，甚至從半空中將紙屑倒入垃圾桶，看完後不敢繼續用餐。圖／取自社會事新聞影音

高雄市一家上月剛開幕、占地上千坪，號稱「全國最大」的連鎖牛排館旗艦店，遭顧客投訴用餐時掃地，且從高處抖落灰塵紙屑倒入垃圾桶，「掃地粉塵汙染食物」，目睹掃地畫面後吃不下，再也不敢登門消費。高市衛生局表示，業者坦言在用餐民眾未離開前掃地及將垃圾丟於用餐區回收垃圾處，會加強員工教育訓練。

衛生局表示，已命業者即時改善，倘再查獲將依「食品安全衛生管理法」第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

林姓消費者2月20日（年初四）中午與八名親友前往三民區一家全省連鎖的家庭式牛排館用餐，等了兩小時才順利入座，豈料開吃不久就目睹男店員拿掃把及畚箕在用餐區掃地，掃完後用力抖動垃圾倒入餐桌旁的垃圾桶，當時灰塵四處分散，因擔心食物受汙染停止用餐，改低頭滑手機。

林姓顧客說，停止用餐後店員又來掃地，立即用手機拍下令人「傻眼」的離譜畫面，當她和親友準備結帳離去前，店員又來掃第三次，當下忍不住向店員抱怨此事，店員回覆將跟主管反應。

林姓顧客強調，用餐區不該有這樣的行為，反映此事也不是為了得到用餐折扣，因店家態度過於消極，只好透過網路分享訊息。

衛生局表示，今天獲報後依據「食品良好衛生規範準則」查察，業者定期委請清消公司清消，完成食品業者登錄及投保產品責任險；針對作業場所未保持清潔，部分作業人員未戴口罩、食材未適當覆蓋，冷藏庫有紙箱等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善將開罰。

高市衛生局獲報後前往三民區一家牛排館稽查，共發現作業場所未保持清潔，部分作業人員未戴口罩、食材未適當覆蓋，冷藏庫有紙箱等項缺失，要求限期改善。圖／高市衛生局提供
高市衛生局獲報後前往三民區一家牛排館稽查，共發現作業場所未保持清潔，部分作業人員未戴口罩、食材未適當覆蓋，冷藏庫有紙箱等項缺失，要求限期改善。圖／高市衛生局提供
高市衛生局前往三民區一家牛排館稽查，共發現作業場所未保持清潔，部分作業人員未戴口罩、食材未適當覆蓋，冷藏庫有紙箱等項缺失，要求限期改善。圖／高市衛生局提供
高市衛生局前往三民區一家牛排館稽查，共發現作業場所未保持清潔，部分作業人員未戴口罩、食材未適當覆蓋，冷藏庫有紙箱等項缺失，要求限期改善。圖／高市衛生局提供

衛生局 店員 牛排 高雄

延伸閱讀

蔡其昌烈日下發小紅包 喊話不分黨派支持高雄蓋中型巨蛋

春節收假白天溫暖偏熱 午後台南、高雄、屏東逾30度

連假收心迎開工日 高雄衛生局：清淡飲食散步皆妙招

高雄與八王子締盟20週年 羅達生：兩市深化台日情誼

相關新聞

「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃

高雄市一家上月剛開幕、占地上千坪，號稱「全國最大」的連鎖牛排館旗艦店，遭顧客投訴用餐時掃地，且從高處抖落灰塵紙屑倒入垃圾...

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

圓山大飯店資訊系統疑遭駭客入侵。飯店發布最新聲明指出，已確認部分系統曾遭未經授權存取，不排除有顧客個資遭竊取、外流風險，...

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學...

為何全球馬桶幾乎都是白色？背後2大原因揭密 竟和「心理學」有關

大家有沒有發現，不論到哪個商場，酒店，甚至其他國家，馬桶或者小便斗都是幾乎清一色的白色？相信很多人都覺得大多馬桶之所以會用白色，只因...

春節收假白天溫暖偏熱 午後台南、高雄、屏東逾30度

今天是春節連假最後一天，全台都是可見陽光的好天氣，交通部中央氣象署觀測，午後台南、高雄及屏東都超過攝氏30度，溫暖偏熱

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。