「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃
高雄市一家上月剛開幕、占地上千坪，號稱「全國最大」的連鎖牛排館旗艦店，遭顧客投訴用餐時掃地，且從高處抖落灰塵紙屑倒入垃圾桶，「掃地粉塵汙染食物」，目睹掃地畫面後吃不下，再也不敢登門消費。高市衛生局表示，業者坦言在用餐民眾未離開前掃地及將垃圾丟於用餐區回收垃圾處，會加強員工教育訓練。
衛生局表示，已命業者即時改善，倘再查獲將依「食品安全衛生管理法」第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
林姓消費者2月20日（年初四）中午與八名親友前往三民區一家全省連鎖的家庭式牛排館用餐，等了兩小時才順利入座，豈料開吃不久就目睹男店員拿掃把及畚箕在用餐區掃地，掃完後用力抖動垃圾倒入餐桌旁的垃圾桶，當時灰塵四處分散，因擔心食物受汙染停止用餐，改低頭滑手機。
林姓顧客說，停止用餐後店員又來掃地，立即用手機拍下令人「傻眼」的離譜畫面，當她和親友準備結帳離去前，店員又來掃第三次，當下忍不住向店員抱怨此事，店員回覆將跟主管反應。
林姓顧客強調，用餐區不該有這樣的行為，反映此事也不是為了得到用餐折扣，因店家態度過於消極，只好透過網路分享訊息。
衛生局表示，今天獲報後依據「食品良好衛生規範準則」查察，業者定期委請清消公司清消，完成食品業者登錄及投保產品責任險；針對作業場所未保持清潔，部分作業人員未戴口罩、食材未適當覆蓋，冷藏庫有紙箱等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善將開罰。
