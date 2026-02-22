口湖水產將擁有濕地保育標章 遊客選購「濕地」品牌更有感

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內知名的口湖成龍和宜梧濕地，在地方合作保育下，擁有豐富生態，當地養殖業者將申請濕地標章，讓水產更有味。圖／雲林縣府提供
國內知名的口湖成龍和宜梧濕地，在地方合作保育下，擁有豐富生態，當地養殖業者將申請濕地標章，讓水產更有味。圖／雲林縣府提供

內政部核定的雲林口湖鄉成龍及宜梧濕地，雲林縣縣府除輔導在地養殖業者投入生態保育，今年將向內政部申請濕地標章認證，期讓生態與產業結合推出在地化農漁產品，目前有8名養殖業者參加第一階段審查，如獲通過將可用「濕地」標章打出生態品牌，強化產業行銷，為生態旅遊帶來新價值。

成龍及椬梧濕地2019年獲內政部公告核定，劃設為雲林沿海重要特色地景及生態環境資源，尤其候鳥遷徙季節，有豐富的雁鴨科、鷸鴴科鳥種來棲息，同時濕地濱海區域又擁有豐富的魚蝦貝類及養殖業，展現人類與自然互動共存的重要濕地保育場域，也成為國內知名的生態濕地保育區。

縣府農業處長魏勝德指出，2023年起委託嘉義大學教授王柏青辦理成龍及椬梧濕地標章輔導工作，深入調查地方濕地產業資源，今年向內政部提出濕地標章認證申請，目前第一階段審查有8位養殖業者參加，期許對濕地周邊農漁商品及生態旅遊帶來新價值，讓消費者的選購支持行為直接回饋到業者，兼顧在地產業生計與生態保育。

業者指出，當地養殖水產以草蝦、風目魚、烏魚子、文蛤及牡犡等為主，將來一旦通過標章認證，他們所生產的水產，即可主打「濕地」品牌，把農漁產和保育結合，讓遊客吃得更新鮮更有保障。

除濕地標章認證申請，其他生態保育工作也有進展，例如與嘉義大學教授賴弘智及海洋大學教授陳義雄合作發表台灣特有種魚類「成龍青鱂」，讓成龍濕地之名躍上世界學術舞台，也與林業及自然保育署推動「重要棲地生態服務給付推動方案」，現有80位農友響應營造約111公頃友善鳥類魚塭，去年甚至還有6所國中小深度學習濕地特色課程，值得大家共享守護。

