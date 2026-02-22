春節收假白天溫暖偏熱 午後台南、高雄、屏東逾30度

今天是春節連假最後一天，全台都是可見陽光的好天氣，交通部中央氣象署觀測，午後台南、高雄及屏東都超過攝氏30度，溫暖偏熱。

根據氣象署觀測，午後台南市、高雄市、屏東縣等大部分地區氣溫都超過30度，屏東白鷺33.9度，其次是屏東三地門33度、高雄溪埔及屏東竹田32.4度、台南玉井32度、高雄內門及屏科大31.5度、高雄甲仙31.4度。

氣象署表示，今天風向為東南至偏南風，白天感受溫暖偏熱，但早晚各地仍涼，中部以北及宜蘭夜晚清晨低溫約15至16度，南部及花東約18到19度，日夜溫差大。