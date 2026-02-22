明開學上班！金門機場候補500人 軍機、民航機加開班機

春節連假尾聲，明天就是開學、上班日，金門機場今天湧入不少要回台灣的旅客，縣府協調民航局及航空公司提高運能，加開金門往台北班機，也協調軍機投入疏運，包括金門往台北2架次、金門往台中1架次。縣長陳福海、立委陳玉珍今下午都到機場關心，全力協助收假日疏運作業。

今天下午2時許，金門機場候補有500多人，民眾歸心似箭，急著要返回工作、上學地。

陳福海表示，為疏運春節返家的人潮，協調立榮航空加開台北往金門，今晚7時30從台北起飛（ATR機型），金門往台北班機是晚間9時30分從金門起飛（ATR機型）。另增開華信航空金門往台北（B738機型），起飛時間為晚間10時40分。

軍機部分，國防部也派遣軍機協助金門往台北2架次、金門往台中1架次。金門機場下午2時30分辦理叫號作業。 今天下午2時許，金門機場候補有500多人，民眾歸心似箭，急著要返回工作、上學地。記者蔡家蓁／攝影 今天下午2時許，金門機場候補有500多人，民眾歸心似箭，急著要返回工作、上學地。記者蔡家蓁／攝影