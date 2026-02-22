保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味
現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。
針對日常的油汙與輕微泛黃，「魚漿夫婦」分享了日本網友流傳的「免沾手清洗法」。若保鮮盒沾滿黏膩油汙，只要在盒內加入約三分之一的水、少許洗碗精，以及撕碎的廚房紙巾，蓋緊蓋子後上下左右充分搖晃，就能藉由紙巾在水中的摩擦力輕鬆帶走四個角落的油垢。
若是保鮮盒出現泛黃情形，同樣是注入三分之一的水，但改為加入冰塊與一大匙砂糖進行搖晃；若想解決輕微異味，則可在水中加入少許鹽巴搖晃。完成上述搖晃步驟後，只需再進行一次常規的清洗即可。不過專家也提醒，若保鮮盒刮痕過多或真的已經使用過度，直接汰換換新才是最衛生的作法。
然而，如果保鮮盒裝過咖哩、泡菜或大蒜等重口味食物，基本的清潔往往難以徹底消除味道。日本生活分享平台「暮らしニスタ」的家事達人杉野花為此進行了極限實測，她將泡菜放入保鮮盒密封三天讓異味徹底滲入，先用洗碗精洗過一次後，接著測試三種家中常見物品的除臭功力。
實測結果發現，柑橘類果皮的除臭效果最為驚人。只要將吃剩的蜜柑皮放入殘留異味的保鮮盒中，放進微波爐加熱約一分鐘，惱人的氣味幾乎就會完全消散。若手邊剛好沒有橘子皮，也可以選擇在保鮮盒中倒入一半的熱水，加入三小匙小蘇打粉，靜置半小時後再沖洗，同樣能大幅減輕異味。
最後一個備用方案，則是將白醋與水以一比二的比例混合倒入盒中，靜置三十分鐘，也具有相當不錯的去味效果。透過這些簡單的家事魔法，就能延長保鮮盒的使用壽命，告別五味雜陳的冰箱。
延伸閱讀
