年菜讓胃快撐不住了！ 中醫：這三症狀可能是腸胃在求救

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫師提醒，腸胃問題不只是「吃太多」，也因為壓力而容易引發胃食道逆流或脹氣。本報資料照片
要收假上班了，但是年菜還剩一大堆，有些人捨不得丟掉，反覆加熱食用易讓腸胃受損。中醫師楊佩鈺表示，年菜隱藏高油、高鹽、高糖、高蛋白等飲食陷阱，不僅對慢性病患者不友善，也容易吃出腸胃不適、胃食道逆流、脹氣與消化不良，若未及早調整飲食與作息，恐影響睡眠與情緒狀態。

楊佩鈺指出，腸胃問題不只是「吃太多」，更多致病原因是「壓力與飲食」的交互作用，因為壓力會促使腎上腺分泌「皮質醇」，增加對重口味食物的渴望，進而引發慢性發炎。不少人在年前趕結案，壓力大、熬夜趕工，容易引發胃食道逆流或脹氣。

而過年前也有許多尾牙宴席、年末聚會，楊佩鈺說，有些人已經「連環吃」，累積油膩、大魚大肉、酒精與精緻澱粉，腸胃消化趕不上進食速度。另外，這段時間天氣變化大，清晨夜晚常有低溫冷氣團輻射冷卻效應，溫度變化讓人體循環變慢，若加上生冷飲食，腸胃功能更容易罷工。

「有些人睡不好，其實是腸胃狀態影響內分泌與睡眠品質。」楊佩鈺強調，特別是處於高壓生活的女性，大腦會釋放皮質醇與腎上腺素，直接干擾腸胃蠕動，引發失眠、胃脹氣、腹瀉或便秘。若一味進補或飲食失衡，反而變成負擔，讓身體處於發炎與代謝失衡。

楊佩鈺提醒，若近期發現常有「吃一點就飽」、「餐後昏昏欲睡」或「排便不規律」的情況，可能是腸胃在求救。應該改以「平補、好消化」的日常飲食為主。例如多攝取富含纖維的蔬菜、水果，並多吃豆腐、雞蛋等優質蛋白質，養好腸道菌、提昇腸胃消化能力。

另外，並非所有人都能承受麻油雞或十全大補湯。楊佩鈺強調，若體質易發炎、燥熱或消化功能較弱者，過度進補容易出現腹脹、口乾、便秘、痤瘡或睡眠品質下降。有調養需求，建議先諮詢中醫師，依個人體質調整方式，才能補得其所。

緊張與焦慮是腸胃的頭號殺手，楊佩鈺表示，可透過深呼吸與適度伸展、釋放壓力，正確的飲食內容且細嚼慢嚥，才能真正幫助腸胃消化與吸收。平常也要確保充足睡眠、規律進食，避免暴飲暴食，至少7小時的充足睡眠可減少暴食情況。

腸胃 睡眠

