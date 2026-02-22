財神爺不斷催促去買刮刮樂 嘉義斯文男路過彩券行真的刮中100萬
嘉義市金鑫鑫彩券行連續2年在大年初四迎財神之際刮出百萬大獎，今年1名斯文男子在「財神爺」的神祕催促下，路過彩券行進店試手氣，真的讓他在「1200萬大吉利」刮刮樂抱走100萬元。彩券行鄭小姐表示，這名男子當天睡醒就一直有股強烈直覺，腦海浮現念頭像有人在耳邊提醒他「今天一定要去做」，路過店門口看到百萬中獎布條，想起當天是迎財神日，便決定進店購買。
在大年初四這天，傳統上是「接神日」，除了迎接灶神回到人間，也是民間搶先迎財神的時刻。鄭小姐轉述，這名斯文男子起初對腦中的聲音不以為意，直到騎車路過彩券行時，看見店外張貼的百萬中獎布條，猛然想起當天正是迎財神之日，那股「快去買刮刮樂」的直覺再次湧現。他隨即停車進入店內，第一張就刮中2000元，這份驚喜讓他心跳加速，也更加篤定要繼續嘗試。當刮到第4張時，他默默告訴自己，若這張沒中就當作是巧合，結果最後一格刮開，赫然出現100萬元獎金，讓他當場驚訝得呆立許久。
鄭小姐表示，店內連續2年都在大年初四刮出100萬元大獎，這名斯文男子的幸運故事傳開後，吸引大量民眾聞訊而來。目前面額500元、1000元及2000元的刮刮樂已全數售罄，生意相當興隆。金鑫鑫彩券行位於紅綠燈旁，並與照相館共同經營，獨特的店面位置與連年的好手氣，已成為當地熱門的試手氣據點。
