境內外污染雙重影響 24日前空氣品質不佳

環境部今天表示，境外及境內污染雙重影響，台灣西半部空氣品質24日前仍不佳為橘色提醒等級，預測25日鋒面通過而好轉；彰化至雲林曾達紅色警示等級，午後擴散好轉為橘色等級。

環境部發布新聞稿表示，昨天至今天上午中國沿海地區PM2.5濃度偏高等境外污染影響台灣西半部空氣品質，加上今天凌晨至上午水平及垂直擴散條件不好，導致本土污染物累積等雙重影響，西半部空氣品質多為橘色提醒等級，彰化至雲林地區達紅色警示等級。

環境部說，午後擴散好轉，空品仍多為橘色提醒等級，預報明天23日至24日西半部空氣品質仍多為橘色提醒等級，25日上午鋒面通過及東北季風增強，空氣品質逐漸好轉。

環境部表示，昨天至今天上午中國沿海地區PM2.5濃度偏高，約在40至80微克/立方公尺，今天西半部地區除了境外影響之外，再加上中午以前擴散條件不好使污染累積，PM2.5約35至70微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉，但晚間水平風速弱，空氣品質為橘色提醒等級。

明天清晨有另一波微量境外污染物影響臺灣空氣品質，西半部空氣品質仍多為橘色提醒等級，24日天氣條件穩定且風速弱，局部地區起霧，污染物持續累積，預估25日鋒面通過及東北季風稍增強，空氣品質可望逐漸好轉。

環境部說明，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請民眾隨時留意最新空氣品質資訊；同時提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。