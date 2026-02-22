快訊

老高年收上看3億？拍片只是副業 曝小茉真實財力「房子車子都她送的」

美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

境內外污染雙重影響 24日前空氣品質不佳

中央社／ 台北22日電

環境部今天表示，境外及境內污染雙重影響，台灣西半部空氣品質24日前仍不佳為橘色提醒等級，預測25日鋒面通過而好轉；彰化至雲林曾達紅色警示等級，午後擴散好轉為橘色等級。

環境部發布新聞稿表示，昨天至今天上午中國沿海地區PM2.5濃度偏高等境外污染影響台灣西半部空氣品質，加上今天凌晨至上午水平及垂直擴散條件不好，導致本土污染物累積等雙重影響，西半部空氣品質多為橘色提醒等級，彰化至雲林地區達紅色警示等級。

環境部說，午後擴散好轉，空品仍多為橘色提醒等級，預報明天23日至24日西半部空氣品質仍多為橘色提醒等級，25日上午鋒面通過及東北季風增強，空氣品質逐漸好轉。

環境部表示，昨天至今天上午中國沿海地區PM2.5濃度偏高，約在40至80微克/立方公尺，今天西半部地區除了境外影響之外，再加上中午以前擴散條件不好使污染累積，PM2.5約35至70微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉，但晚間水平風速弱，空氣品質為橘色提醒等級。

明天清晨有另一波微量境外污染物影響臺灣空氣品質，西半部空氣品質仍多為橘色提醒等級，24日天氣條件穩定且風速弱，局部地區起霧，污染物持續累積，預估25日鋒面通過及東北季風稍增強，空氣品質可望逐漸好轉。

環境部說明，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請民眾隨時留意最新空氣品質資訊；同時提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

空氣品質 環境部 PM2.5

延伸閱讀

彰化大城、二林今空氣品質惡化 紅色警示減少外出

部分縣市空品不佳 今起中南部空品連3日亮橘燈

中南部22日高溫上看30度 各地日夜溫差大

準備開空氣清淨機 台中明起3日空品恐達「橘色提醒」 啟動應變措施

相關新聞

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

圓山大飯店資訊系統疑遭駭客入侵。飯店發布最新聲明指出，已確認部分系統曾遭未經授權存取，不排除有顧客個資遭竊取、外流風險，...

開始塞了！春節假結束國道一號豐原段北上車速43公里

今天是春節連假最後一天，國道一號豐原段今天中午一點多開始出現北上車潮，車速減到43公里，許多駕駛人先吃中餐後再開車上路，...

年節大魚大肉、久坐族小心 醫籲「5大高風險族群」防血栓

過年大吃大喝、久坐不動，小心誘發心血管疾病！台中美兆診所心臟專科醫師姜洪霆表示，連假長時間久坐較少起身走動，再加上攝取過...

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學...

春節收假白天溫暖偏熱 午後台南、高雄、屏東逾30度

今天是春節連假最後一天，全台都是可見陽光的好天氣，交通部中央氣象署觀測，午後台南、高雄及屏東都超過攝氏30度，溫暖偏熱

明開學上班！金門機場候補500人 軍機、民航機加開班機

春節連假尾聲，明天就是開學、上班日，金門機場今天湧入不少要回台灣的旅客，縣府協調民航局及航空公司提高運能，加開金門往台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。