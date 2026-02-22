福壽山農場千櫻園花開正美 農場正名數量最多是「椿寒櫻」

福壽山農場的櫻花品種多，千櫻園內的千株櫻花目前綻放吸引遊客賞花，農場表示，過去常有櫻花品種標示錯誤情況，去年請專門研究櫻花的老師為農場的櫻花正名，千櫻園裡種植數量最多的是椿寒櫻。

福壽山農場表示，農場的櫻花品種眾多，過去常有標示錯誤的情況，2025年特別請專門研究櫻花的老師為農場的櫻花正名，千櫻園裡面種植數量最多的就是椿寒櫻，因其於日本愛媛縣磯町的伊予津彥守神社(椿宮)發現，故名椿寒櫻。因具有濃郁的香氣，又稱香水櫻。千櫻園曾被廣泛介紹有上千株櫻花，品種多，其中以富士櫻品種數量最多。

