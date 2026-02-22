系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

圓山大飯店資訊系統疑遭駭客入侵。飯店發布最新聲明指出，已確認部分系統曾遭未經授權存取，不排除有顧客個資遭竊取、外流風險，實際影響範圍仍待最終鑑識結果釐清。

圓山飯店表示，2月17日發現資訊系統出現異常狀況，經專業資安團隊調查後，確認為外部不法入侵行為。飯店指出，部分系統曾遭未經授權存取，且不排除部分顧客資料可能遭竊取之風險。對於本次資安事件可能引發社會大眾疑慮與不安，飯店鄭重致歉，強調資訊安全與個資保護是企業基本責任，也是社會信任的重要基礎，絕不輕忽。

圓山說明，已依「個人資料保護法」第12條規定，立即啟動最高等級資訊安全應變機制，包括切斷相關系統連線、全面進行數位鑑識調查與風險清查、強化帳號與權限控管、提升監控與防護層級，並依法完成主管機關通報，同時主動請法務部調查局啟動調查，後續亦將依規定辦理通知程序。

飯店強調，雖然原本已設置多層資安防護機制，但此次事件顯示資安威脅型態持續演變，仍面臨高技術性攻擊挑戰。事件發生後，已進一步強化防護層級與監測機制，並全面檢視內部管理與資安治理制度，將以最嚴謹態度檢討改進，務求回應社會期待。

圓山並表示，目前飯店營運正常，住宿、餐飲及會員服務皆持續提供，對於本次不法行為，將依法追究相關責任，絕不寬貸。

同時，飯店也再次呼籲消費者提高警覺，若近期接獲疑似來自圓山的可疑郵件、異常付款指示、要求提供帳號密碼或金融資訊的不明來電，務必審慎查證，並遵守「不點擊、不輸入、不提供」原則，以避免衍生後續風險。如有疑問，可主動聯繫飯店窗口確認。