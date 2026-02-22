開始塞了！春節假結束國道一號豐原段北上車速43公里

今天是春節連假最後一天，國道一號豐原段今天中午一點多開始出現北上車潮，車速減到43公里，許多駕駛人先吃中餐後再開車上路，已有塞車準備；國道四號到中午為止車速正常。

依高公局1968影像，今天中午一點，國道一號台中豐原段北上車速約73公里，逐漸出現北上車潮，到中午一點18分，豐原段北上車速剩43公里，台中系統車速78公里。

國道四號今天上午到中午車流正常未塞車，車速可維持近100公里，到潭子段才降為86公里。 今天是春節連假最後一天，國道一號豐原段今天中午一點多開始出現北上車潮。圖／取目高公局1968