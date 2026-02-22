境外及境內污染雙重影響24日前空品不佳 環境部預測25日好轉

依最新監測及模式資料，中國沿海地區PM2.5濃度偏高等境外污染21日至22日上午影響臺灣西半部空氣品質，加上22日凌晨至上午水平及垂直擴散條件不好，導致本土污染物累積等雙重影響，西半部空氣品質多為橘色提醒等級，彰化至雲林地區達紅色警示等級，午後擴散好轉，空品仍多為橘色提醒等級，預報23日至24日西半部空氣品質仍多為橘色提醒等級，25日上午鋒面通過及東北季風增強，空氣品質逐漸好轉。

環境部表示，21日至22日上午中國沿海地區PM2.5濃度偏高，約在40~80微克/立方公尺，22日西半部地區除了境外影響之外，再加上中午以前擴散條件不好使污染累積，PM2.5約35~70微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉，但晚間水平風速仍弱，空氣品質持續為橘色提醒等級。

23日清晨有另一波微量境外污染物影響臺灣空氣品質，西半部空氣品質仍多為橘色提醒等級，24日天氣條件穩定且風速弱，局部地區起霧，污染物持續累積，預估25日鋒面通過及東北季風稍增強，空氣品質可望逐漸好轉。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。