快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

從祈福到抓寶 壓軸效應台南春節湧逾930萬人次

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
春節壓軸登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動為台南帶來大批觀光客，2天累計已逾12萬人次，今天為活動最後一天。圖／南市觀旅局提供
春節壓軸登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動為台南帶來大批觀光客，2天累計已逾12萬人次，今天為活動最後一天。圖／南市觀旅局提供

農曆春節9天連假進入尾聲，民眾陸續收假返回工作地，而台南今年春節期間吸引逾930萬人次造訪，除各地商圈老街、廟宇祈福人潮踴躍外，春節壓軸登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動更帶來大批觀光客，2天來累計逾12萬人次，今則是活動最後一天。

觀旅局表示，根據景點旅客人次統計資料顯示，今年春節期間各地廟埕爆滿熙來攘往的祈福開運人潮，像是南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、鹽水武廟、新營太子宮、大天后宮、白河崁頂福安宮、學甲慈濟宮、麻豆代天府及台灣首廟天壇等，春節累計逾588萬人次前往祈願。

此外，台南各地老街、商圈人潮也相當熱鬧，從充滿歷史文化的安平、新化、鹽水及菁寮等老街，到匯聚常民人氣的國華海安河樂商圈、水交社文化園區周邊與孔廟與赤崁古蹟園區等，連假也累計逾245萬人次到訪。

觀旅局提到，今年親子戶外遊憩、博物館等園區與濱海熱門景點也吸引不少遊客，像是將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、德元埤荷蘭村等，也有逾97萬人次遊客參觀遊訪；連假最後周末登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動，更讓台南各地遍布許多訓練家遊客的身影。

春節連假雖邁入尾聲，不過台南各地元宵燈節仍持續進行，像是月津港燈節、新營波光節將持續至3月8日、柳營德元埤荷蘭村「百花迎春・馬躍新春」新春派對也會到3月1日；名列世界三大民俗慶典的鹽水蜂炮預計在3月2日登場，屆時也將吸引大批遊客前往體驗犁蜂炮。

春節連假雖邁入尾聲，不過台南各地元宵燈節仍持續進行。圖為月津港燈節將持續至3月8日。圖／南市觀旅局提供
春節連假雖邁入尾聲，不過台南各地元宵燈節仍持續進行。圖為月津港燈節將持續至3月8日。圖／南市觀旅局提供
農曆春節9天連假進入尾聲，民眾陸續收假返回工作地，而台南今年春節期間活動多元豐富，吸引逾930萬人次造訪。圖／南市觀旅局提供
農曆春節9天連假進入尾聲，民眾陸續收假返回工作地，而台南今年春節期間活動多元豐富，吸引逾930萬人次造訪。圖／南市觀旅局提供
台南今年親子戶外遊憩、博物館等園區與濱海熱門景點吸引不少遊客走春到訪。圖為德元埤荷蘭村。圖／南市觀旅局提供
台南今年親子戶外遊憩、博物館等園區與濱海熱門景點吸引不少遊客走春到訪。圖為德元埤荷蘭村。圖／南市觀旅局提供

台南 春節 連假

延伸閱讀

港男春節陳屍大倉久和客房 家屬抵台相驗結果出爐

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

春節類流感、腹瀉疫情雙降 疾管署：上班上課後仍需注意諾羅威脅

連假走春新選擇 沙崙綠能科技示範場域寓教於樂

相關新聞

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

今天是春節連假收假日，今早國道除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常，預估今日交通量為96百萬車公里，而下午...

年節大魚大肉、久坐族小心 醫籲「5大高風險族群」防血栓

過年大吃大喝、久坐不動，小心誘發心血管疾病！台中美兆診所心臟專科醫師姜洪霆表示，連假長時間久坐較少起身走動，再加上攝取過...

春節類流感、腹瀉疫情雙降 疾管署：上班上課後仍需注意諾羅威脅

春節9天連假，今天是最後一天，衛福部疾管署公布最新統計，國內類流感及腹瀉昨日於急診就醫人次較前一天，分別下降19.5%及...

今到周二白天溫暖舒適 本周兩波鋒面影響二二八假期各地降雨機率增加

今天是9天春節連假收假日，明天開工、開學。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天白天舒適溫暖，類似天氣可持續到周二白天。本...

穩定物價 汽、柴油價格本周不調整

台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油...

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。