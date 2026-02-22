快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

高雄機場迎返台人潮 移民署啟用「親子友善櫃檯」讓通關服務加分

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊開啟自動查驗通關系統(e-Gate)，增加入境通關速度，也加設「親子友善櫃檯」，使孩童和移民官能直接面對面互動。圖／移民署國境事務大隊提供
移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊開啟自動查驗通關系統(e-Gate)，增加入境通關速度，也加設「親子友善櫃檯」，使孩童和移民官能直接面對面互動。圖／移民署國境事務大隊提供

農曆春節連假進入尾聲，高雄機場近日也迎來返鄉人潮，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊全線開啟自動查驗通關系統（e-Gate），增加入境通關速度，年滿10歲且身高120公分以上，不論是持晶片護照的國人，或具有居留證的外來人口，最快10秒可完成通關，此外加設「親子友善櫃檯」，櫃檯高度僅有88公分，使孩童和移民官能直接面對面互動。

返鄉或出遊民眾攜家帶眷已陸續返台，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊已安排妥適人力投入第一線旅客疏運，自動查驗通關系統（e-Gate）閘道也全線開啟，收假旅客表示入境通關速度很快，使用新世代 e-Gate也相當便利。此外，移民署新設立「親子友善櫃檯」已於新春假期正式啟用，提供行動不便、親子同行家庭及孕婦更便利貼心的通關服務。

移民署表示，為營造更便民友善的通關環境，於高雄機場入出境查驗區規劃建置「親子友善櫃檯」 ，不同於一般查驗櫃檯，親子友善櫃檯高度僅有88公分，小朋友可與移民官面對互動，讓查驗過程變得更友善溫馨，凡行動不便、未滿2歲嬰幼兒、推嬰兒車、孕婦及單獨搭機旅行兒童皆可使用親子友善櫃檯。

今年高雄機場每週定期航班量已超越疫情前達814班，較疫情前增加 12%，面對出國旅客人潮日益增加，目前移民署已於桃園機場、松山機場、臺中機場、高雄機場及金門水頭港旅客服務中心，全面建置完成新世代e-Gate，只要年滿10 歲且身高 120 公分以上，不論是持晶片護照的國人，或具有居留證的外來人口，最快10 秒即可完成便捷的通關服務。

移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊開啟自動查驗通關系統(e-Gate)，增加入境通關速度，也加設「親子友善櫃檯」，使孩童和移民官能直接面對面互動。圖／移民署國境事務大隊提供
移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊開啟自動查驗通關系統(e-Gate)，增加入境通關速度，也加設「親子友善櫃檯」，使孩童和移民官能直接面對面互動。圖／移民署國境事務大隊提供
移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊開啟自動查驗通關系統(e-Gate)，增加入境通關速度，也加設「親子友善櫃檯」，使孩童和移民官能直接面對面互動。圖／移民署國境事務大隊提供
移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊開啟自動查驗通關系統(e-Gate)，增加入境通關速度，也加設「親子友善櫃檯」，使孩童和移民官能直接面對面互動。圖／移民署國境事務大隊提供

移民署 桃園機場 櫃檯

延伸閱讀

影／幸運的小寶寶！苗栗孕婦上廁所意外產子掉落馬桶內 消防即刻救援

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

萬華燒烤店貼出兩岸條例禁令爭議 陸委會：違法雇大陸人已移送地檢署

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

相關新聞

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

今天是春節連假收假日，今早國道除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常，預估今日交通量為96百萬車公里，而下午...

年節大魚大肉、久坐族小心 醫籲「5大高風險族群」防血栓

過年大吃大喝、久坐不動，小心誘發心血管疾病！台中美兆診所心臟專科醫師姜洪霆表示，連假長時間久坐較少起身走動，再加上攝取過...

春節類流感、腹瀉疫情雙降 疾管署：上班上課後仍需注意諾羅威脅

春節9天連假，今天是最後一天，衛福部疾管署公布最新統計，國內類流感及腹瀉昨日於急診就醫人次較前一天，分別下降19.5%及...

今到周二白天溫暖舒適 本周兩波鋒面影響二二八假期各地降雨機率增加

今天是9天春節連假收假日，明天開工、開學。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天白天舒適溫暖，類似天氣可持續到周二白天。本...

穩定物價 汽、柴油價格本周不調整

台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油...

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。