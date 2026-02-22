高雄機場迎返台人潮 移民署啟用「親子友善櫃檯」讓通關服務加分

農曆春節連假進入尾聲，高雄機場近日也迎來返鄉人潮，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊全線開啟自動查驗通關系統（e-Gate），增加入境通關速度，年滿10歲且身高120公分以上，不論是持晶片護照的國人，或具有居留證的外來人口，最快10秒可完成通關，此外加設「親子友善櫃檯」，櫃檯高度僅有88公分，使孩童和移民官能直接面對面互動。

返鄉或出遊民眾攜家帶眷已陸續返台，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊已安排妥適人力投入第一線旅客疏運，自動查驗通關系統（e-Gate）閘道也全線開啟，收假旅客表示入境通關速度很快，使用新世代 e-Gate也相當便利。此外，移民署新設立「親子友善櫃檯」已於新春假期正式啟用，提供行動不便、親子同行家庭及孕婦更便利貼心的通關服務。

移民署表示，為營造更便民友善的通關環境，於高雄機場入出境查驗區規劃建置「親子友善櫃檯」 ，不同於一般查驗櫃檯，親子友善櫃檯高度僅有88公分，小朋友可與移民官面對互動，讓查驗過程變得更友善溫馨，凡行動不便、未滿2歲嬰幼兒、推嬰兒車、孕婦及單獨搭機旅行兒童皆可使用親子友善櫃檯。

今年高雄機場每週定期航班量已超越疫情前達814班，較疫情前增加 12%，面對出國旅客人潮日益增加，目前移民署已於桃園機場、松山機場、臺中機場、高雄機場及金門水頭港旅客服務中心，全面建置完成新世代e-Gate，只要年滿10 歲且身高 120 公分以上，不論是持晶片護照的國人，或具有居留證的外來人口，最快10 秒即可完成便捷的通關服務。