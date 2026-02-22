春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

今天是春節連假收假日，今早國道除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常，預估今日交通量為96百萬車公里，而下午預估重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

今天是初六，也是春節連假收假日，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今日交通量為96百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，上午國道除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常。

今上午截至11時30分共發生8件事故，其中上午11時2分於國1南向台南系統入口處，發生2輛小客車追撞事故，占用匝道車道，於上午11時7分排除；11時4分於國1南向343公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時9分排除；11時11分於國1北向224公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時26分排除。相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。

交通部高公局預判，今下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，專心開車勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。 國1南向台南系統入口處事故。圖／交通部高公局提供 國1南向343公里處事故。圖／交通部高公局提供